Un bouclier sur Mars pour la rendre habitable : l'idée folle mais absolument parfaite des scientifiques

Aller sur Mars et rendre la planète rouge habitable est l'un des grands projets des scientifiques. Voici leur principale piste pour que l'homme y vive un jour.

La planète Mars est le nouvel objectif des astronautes du monde entier. En retournant sur la Lune, ils espèrent se frayer ensuite un chemin vers la planète rouge. Mars est une planète tellurique, dix fois moins massive que la Terre. Elle est caractérisée par l'oxyde de fer qui se trouve à sa surface. Elle contient aussi le plus haut volcan connu du système solaire à ce jour : il s'élève à près de 22 km. Pour le moment, il est impossible d'y vivre : froid extrême, radiations mortelles, mais surtout air incompatible avec les poumons humains.

Les scientifiques de la NASA et de la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) réfléchissent malgré tout à rendre Mars habitable. Ces plans impliqueraient plusieurs processus. Il serait d'abord nécessaire de libérer l'eau emprisonnée à la surface de la planète. La sonde spatiale Mars Express a, en effet, révélé qu'une formation d'eau gelée de trois kilomètres était enfermée dans la planète rouge. Si elle fondait, elle pourrait recouvrir la planète d'une importante nappe d'eau, nécessaire à la vie.

Malheureusement, cette eau libérée s'évaporerait bien trop rapidement sur Mars : la planète n'est pas entourée par une magnétosphère. Ce champ électromagnétique protège de la plupart des radiations provenant du soleil. Sans celui-ci, les rayonnements feraient ainsi s'évaporer toute l'humidité de la planète. Les scientifiques envisagent donc de créer cette protection artificiellement. "Ouais, c'est faisable. Arrêtez le décapage et la pression va augmenter. Mars va commencer à se terraformer", a déclaré avec une certaine nonchalance Jim Green, scientifique en chef à la retraite de la NASA, au New York Times, qui avait proposé de créer un bouclier magnétique géant pour permettre la vie humaine sur la planète. Les simulations ont montré que le blocage des rayons du soleil déclencherait une réaction en chaine : la planète se réchaufferait, faisant fondre sa calotte glaciaire, libérant de l'eau dans l'atmosphère et à sa surface.

Il faudrait enfin rendre l'air respirable. Pour résoudre ce problème, l'une des stratégies consisterait à se servir d'organismes qui utilisent la chimiosynthèse pour survivre, autrement dit qui extraient les produits chimiques de leur environnement pour produire des molécules nécessaires à la vie. Sur Mars, de tels organismes, qui pourraient être des bactéries, consommeraient le dioxyde de carbone et le méthane présents dans l'atmosphère afin de produire notamment de l'oxygène.

L'installation sur Mars n'est donc pas qu'un scénario de science fiction. Selon plusieurs scientifiques il est même tout à fait possible de rendre la planète habitable... En théorie en tout cas ! Mais ne préparez pas tout de suite vos bagages : toutes ces étapes pourraient prendre des générations avant de se concrétiser.