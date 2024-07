Ils ouvrent une boite de poisson 40 ans après la date de péremption, la surprise est totale

40 ans après sa date de péremption, les scientifiques ont fait une découverte intéressante dans ce saumon.

Que devient la nourriture quand elle est gardée pendant des dizaines d'années ? Si l'expérience avait déjà été menée avec un burger, le test a été réitéré avec du poisson en conserve, selon une étude publiée dans Ecology and Evolution. Ce dernier datait de la fin des années 1970. Les boites avaient été mises de côté dans un processus de contrôle de qualité et ont ensuite été utilisées pour étudier l'écosystème marin.

Il s'agissait de saumon, mais des dizaines d'années plus tard, ce sont surtout des vers qui ont été retrouvés. Parfaitement conservés, ils intéressaient particulièrement les scientifiques. Ces parasites marins, des anisakidae, sont en réalité inoffensifs pour l'homme quand ils sont tués pendant le processus de mise en conserve ou de cuisson. Ils peuvent néanmoins provoquer des intoxications alimentaires quand ils sont ingérés vivants dans un poisson cru par exemple.

© Natalie Mastick/Université de Washington Ecology and Evolution

Si la présence de vers apparait comme peu ragoutante, elle ne serait pas mauvais signe sur la qualité du poisson, bien au contraire. Selon Natalie Mastick et Chelsea Wood, de l'Université de Washington, qui ont mené l'expérience, leur présence est à prendre comme "un signal indiquant que le poisson dans votre assiette provient d'un écosystème sain". Ces vers se retrouvent dans le saumon de façon naturelle, en suivant simplement la chaine alimentaire. Ils sont mangés par des petits crustacés, qui sont ensuite avalés par des espèces plus grandes, comme le saumon.

Les conserves contenaient quatre espèces de saumons différentes venues du golfe d'Alaska et de la Baie de Bristol sur une période de 42 ans (1979-2021). Les vers n'ont pas évolué de la même manière selon les espèces de saumon. Le saumon keta, aussi appelé du Pacifique, et le saumon rose ont vu leur nombre de vers augmenter avec le temps alors que dans le rouge et le coho, aussi nommé saumon argenté, les quantités sont restées plus stables. Les scientifiques peinent à expliquer cette différence et cela appelle à des expertises plus approfondies.

L'étude de ces conserves ouvre de grandes possibilités aux chercheurs pour étudier les écosystèmes marins. Ils n'ont alors plus besoin de collecter des spécimens vivants ou de rechercher des documents historiques. Ils ont transformé de vieilles boites poussiéreuses en véritables archives écologiques, un processus qui pourrait ainsi être amené à être reproduit.