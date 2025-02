Combien ça coûte vraiment d'élever un enfant ? La somme est astronomique, selon le calcul de cet expert

De la naissance jusqu'à sa majorité, votre enfant vous coûte de l'argent. Mais jusqu'où s'élève cette somme ?

Rien n'égale la joie d'avoir un enfant... Pas même son prix. Pourtant le 14 janvier, l'Insee a révélé que la fécondité a continué de diminuer en 2024. 663 000 naissances ont été recensées l'année dernière, soit 2,2% de moins qu'en 2023 et 21,5% de moins qu'en 2010, année du dernier pic des naissances. Des chiffres peu réconfortants pour l'économie française, dont le modèle de redistribution sociale - notamment des plus jeunes à l'égard des plus âgés - pourrait être impacté dans quelques décennies.

Comme souvent, le nerf de la guerre, même en matière de parentalité, c'est l'argent. Selon un sondage réalisé par le spécialiste de l'épargne Yomoni, pour 29% des Français, les frais occasionnés par un nouvel enfant sont un frein majeur et influencent donc leur désir de natalité. Et pour cause : le pouvoir d'achat est un facteur régulièrement mis sur la table par les spécialistes, comme Anne Solaz, directrice de recherches à l'Institut national d'études démographiques, dans le projet d'enfant.

"La plupart (des parents) souhaitent attendre d'avoir un emploi stable, un logement et pour remplir ces conditions, on attend plus longtemps avant d'avoir un enfant", explique-t-elle à Public Sénat. Parce qu'un enfant, cela coûte cher. Et grâce aux analyses d'Antoine Math, économiste à l'Institut de recherches économiques et sociales (IRES), recueillies par le journal Ouest-France, il est même possible de calculer leur coût pour les parents. À vos stylos...

© 123RF

Au début, le plus dur financièrement, c'est l'arrivée du premier enfant. Avant même sa naissance, les dépenses s'additionnent : berceau, poussette, couches... Selon une étude réalisée en 2018 par Frinfinance et le CSA, 27% des futurs parents dépensent en moyenne entre 1000 et 1500 euros pour des équipements avant même l'arrivée du bébé, et 24% entre 500 et 1000 euros. Parmi eux, seuls 11% des parents dépensent plus de 2000 euros, précise Ouest France. Et ce n'est qu'un début !

Plus les années passent, plus les dépenses s'accumulent, en particulier chez les familles aisées. Selon Ouest France, de 6 à 9 ans, ces dernières dépensent en moyenne 44 850 euros par an. Mais ce chiffre augmente entre 15 et 17 ans, jusqu'à atteindre les 55 920 euros, contre 28 650 euros et 38 400 euros pour les foyers modestes.

Au total, de sa naissance à ses 18 ns, leurs dépenses atteindraient tout de même les 148 720 par an pour les foyers modestes, et même 231 660 euros en moyenne pour les plus aisés. Mais estimez-vous heureux : selon le même économiste et expert Antoine Math, interrogé par Les Échos cette fois, l'éducation d'un enfant de 0 à 20 ans coûte à la société 674 000 euros par an ! Une somme astronomique prise en charge en partie par la collectivité. De quoi relativiser le prix de vos dépenses en tant que parents.