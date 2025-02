Des scientifiques ont réussi à recomposer l'odeur de Jules César, son parfum est déjà disponible en France

Le parfum très particulier de Jules César a été recomposé par des scientifiques. Une aubaine pour tous les férus d'histoire.

Jules César... Pour la postérité, ce nom évoque un monarque à l'autorité absolue, trahi par son beau-fils dans ses derniers instants. Depuis, la recherche n'a cessé de documenter les moindres éléments de sa vie, de son ambition illimitée à sa cruauté décomplexée. Et désormais, la science est capable d'en dresser un portrait encore plus complet grâce à un élément éminemment caractéristique : l'odeur.

Cette découverte, aussi surprenante soit-elle, a été rendue possible par l'Association turque pour la culture et le tourisme des parfums. À partir de recherches historiques et archéologiques, menées par le département d'archéologie de l'université turque de Cumhuriyet à Sivas, des chercheurs ont tenté de recomposer le parfum de Jules César.

On a tendance à l'oublier, mais nos ancêtres aussi aimaient à se pouponner pour améliorer leur condition physique et leur apparence. Les parfums étaient d'ailleurs très répandus dans l'Antiquité. "À l'époque de César (...) les parfums et les cosmétiques étaient extrêmement populaires dans l'ensemble du monde méditerranéen de l'Antiquité et représentaient un énorme potentiel commercial", explique l'association dans son communiqué.

Grâce aux conseils du professeur associé Dr Cenker Atila, au soutien de parfumeurs milanais et aux talents de la célèbre créatrice de parfums Bihter Türkan Ergül, l'association a donné naissance à une fragrance inédite : "Telinum". Il s'inspire des odeurs populaires de l'époque, comme la menthe, la rose, le citron, la bergamote, la lavande ou encore le jasmin.

Mais attention, pour les personnalités de haut rang, il était impensable de se contenter des senteurs portées par les pauvres. Pour se démarquer, "les cadres supérieurs, les généraux, les prêtres et les riches" faisaient produire des parfums "sur-mesure", composés par les plus grands parfumeurs privés de l'époque. Ce détail a été pris en compte dans la composition de "Telinum" par l'ajout de "fleurs d'iris et de ciste", dont raffolaient "les rois dans l'Antiquité".

Pour ajouter à sa complexité, "de la menthe, de la rose, du citron, de la bergamote, de la lavande, du jasmin, du nénuphar, de la violette, du cèdre oud et du patchouli" ont été incorporés à la fragrance. Ce mélange subtil a été mis à la vente en Turquie, en France et en Italie à partir d'octobre 2024. Sans le savoir, vous avez peut-être senti ses émanations dans votre entourage !