Si vous trouvez la solution à ce défi de la Nasa, vous pouvez gagner 3 millions de dollars... Pas besoin d'être astronaute

La Nasa a lancé un challenge, ouvert à tous, avec en jeu près de 2,8 millions d'euros. Vous pouvez encore concourir !

La Nasa a récemment posé une nouvelle sonde sur la Lune, nommée "Athena". Elle transporte divers instruments scientifiques pour forer le sol à la recherche d'eau ou d'autres ressources. Elle a aussi à son bord le petit robot "Grace", qui va explorer les zones difficiles d'accès. Par ailleurs, la mission Artemis III vise à renvoyer des hommes sur la Lune en 2027. La Nasa veut aussi y créer des bases permanentes, qui serviront de transition pour aller sur Mars.

Pour s'assurer du succès de ces missions, la Nasa a lancé un concours sur un aspect bien particulier. Elle offrira 3 millions de dollars, soit environ 2,8 millions d'euros, à ceux qui relèveront son défi. Tout le monde peut participer, ce n'est pas réservé aux astronautes ou aux scientifiques. Il est possible de concourir jusqu'au 31 mars 2025 en entrant les informations nécessaires sur cette page. Ce défi se nomme le "LunaRecycle Challenge".

L'objectif est d'établir de nouvelles solutions de tri des déchets lors des missions lunaires. "Alors que nous nous préparons à de futures missions spatiales habitées, il faudra réfléchir à la manière dont les différents flux de déchets, y compris les déchets solides, peuvent être minimisés, ainsi qu'à la manière dont les déchets peuvent être stockés, traités et recyclés dans un environnement spatial afin que peu ou pas de déchets n'aient besoin d'être renvoyés sur Terre", précise la NASA. Ces déchets sont notamment "des emballages alimentaires, des vêtements jetés et des matériaux d'expérimentation scientifique". Actuellement, les astronautes de la Station spatiale internationale stockent certains déchets pour les ramener sur Terre et les recycler, mais pour les projets sur le satellite naturel de la Terre, cela ne suffira plus.

Le concours sera divisé en deux phases. La première sera centrée sur la construction de prototypes, soit "la conception et le développement de composants matériels et de systèmes pour le recyclage". La Nasa désignera alors un grand gagnant deux mois plus tard et lancera la seconde phase autour de la numérisation, soit "la conception d'une réplique virtuelle d'un système complet de recyclage des flux de déchets solides sur la surface lunaire et de fabrication de produits finis". Il est possible de concourir dans l'un des deux volets ou pour les deux.

"Avec ce défi, nous cherchons à faire connaître au public des approches innovantes en matière de gestion des déchets sur la Lune et nous souhaitons que les leçons apprises soient appliquées sur Terre pour le bénéfice de tous", ajoute Amy Kaminski, responsable du programme Prix, défis et financement participatif de la NASA, dans un communiqué.