Le changement d'heure peut avoir un effet très désagréable sur vos animaux de compagnie

Dans la nuit de samedi à dimanche ce week-end, une heure va être perdue. Ce phénomène annuel peut perturber votre chien ou votre chat.

Le changement d'heure c'est pour ce week-end. Le passage à l'heure d'été aura lieu dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 mars. A 2h du matin, il sera directement 3h, les Français perdant ainsi une heure de sommeil. C'est pourquoi il est souvent conseillé de s'y préparer un peu en amont. Selon l'Inserm, le jeu des aiguilles peut en effet impacter notre horloge biologique interne et même induire "des effets néfastes sur la santé". L'institut cite notamment des troubles du sommeil, de la vigilance ou encore des soucis de digestion, touchant particulièrement les jeunes enfants et les personnes âgées.

Mais d'autres membres du foyer peuvent être embêtés. Les animaux de compagnie peuvent, en effet, subir les conséquences du changement d'heure, même s'ils n'ont pas conscience de la manoeuvre. Leur horloge biologique peut aussi être perturbée : "Vous remarquerez peut-être que votre chien se lève plus tôt pour sa promenade matinale, ou que votre chat devient plus bruyant en attendant son festin matinal. C'est parce que leur horloge biologique est temporairement désynchronisée avec celle des humains, leur horaire étant modifié", a expliqué le Docteur Jeffrey Kelu, chercheur en rythmes circadiens au King's College de Londres auprès de The Independant, concernant le passage à l'heure d'hiver.

Mais pour l'heure d'été c'est le même principe. Les heures de repas, de balade ou encore de retour du maitre à la maison se décalent. La réaction de l'animal dépendra en fait du rythme habituel que lui a donné son propriétaire. "Les animaux domestiques ont leur horloge biologique fortement influencée par des signaux sociaux, comme les interactions humaines", ajoute le spécialiste.

Ce décalage soudain peut leur provoquer de l'anxiété, voire des maux de ventre. Carlo Siracusa, spécialiste du comportement canin et professeur à l'Université de Pennsylvanie, assure avoir traité des chiens qui ont présenté de l'anxiété après le changement d'heure. "Si on regarde la réalité du point de vue du chien, c'est comme : 'Oh, tout le monde est devenu fou maintenant, et ils font les choses à une heure différente'", explique-t-il comme le rapporte National Geographic.

Il est possible d'anticiper ces répercussions en ajustant quelques jours avant leur routine. Vous pouvez par exemple leur donner à manger 15/20 minutes plus tôt chaque jour, si vous avez l'habitude de tenir des horaires réguliers. Les animaux de compagnie peuvent mettre quelques jours à complètement s'ajuster à ce décalage. Les animaux les plus âgés seront les plus sensibles au changement.