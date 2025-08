Combien de temps met un mégot à se dissoudre dans la nature ?

Le saviez-vous ? Souvent jeté machinalement, le mégot de cigarette est l'un des déchets les plus persistants et polluants au monde.

C'est un geste presque automatique, banal pour des millions de fumeurs. Mais il suffit d'un mégot jeté au sol pour polluer durablement l'environnement. En 2022, près de 12 millions de personnes fumaient quotidiennement, selon Santé Publique France. Et plus de la moitié d'entre elles l'admettent : 56% déclarent jeter leurs mégots par terre quand ils sont à l'extérieur. Le plus souvent en voiture (52%) ou tout simplement en marchant dans la rue (46%), selon une étude Opinion Way réalisée en 2019.

Résultat : chaque année, 20 000 à 25 000 tonnes de mégots se retrouvent dans l'environnement français, selon le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Transition écologique. Des chiffres conséquents, compte tenu qu'un mégot de cigarettes pèse 0,22 gramme. À Paris, deux milliards de mégots sont ramassés chaque année. À Marseille, on en compte 500 millions.

Et la pollution commence dès la fabrication. Produire une seule cigarette émet environ 14g de CO 2 , selon l'Association Santé respiratoire France. Mais l'essentiel du problème vient de ce qu'il en reste : le filtre, un cylindre blanc par lequel le consommateur aspire la fumée. Il est composé d'acétate de cellulose, une matière plastique utilisée sous forme de fibres dans le filtre. L'entreprise française spécialisée dans le recyclage des mégots et la gestion de zones fumeurs Cy-Clope précise que si l'enveloppe d'une cigarette peut disparaître en un à trois ans, le filtre, lui, met en moyenne 10 à 12 ans à se décomposer entièrement.

Et pendant ce temps-là, il libère plus de 7 000 substances chimiques, dont 70 sont cancérigènes. Une fois jeté, le mégot continue de contaminer les sols, les rivières, les nappes phréatiques. Certains de ses composants ont même été retrouvés dans l'organisme de certains animaux marins. Et pendant qu'un seul filtre se dégrade lentement, 54 milliards d'autres sont déjà jetés, alerte l'entreprise.

Un seul mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. À l'échelle mondiale, près de la moitié des mégots produits (soit environ 2 150 milliards par an) finiraient leur course dans les océans. Une étude américaine publiée en 2018 par NBC News classe d'ailleurs les filtres de cigarette comme le premier déchet polluant des océans, devant les pailles et les sacs en plastique.

Face à ce désastre environnemental, des villes passent à l'action. Des poubelles spéciales mégots sont installées dans les espaces publics. L'État, lui, finance des campagnes de sensibilisation et de préventions tout en soutenant certaines initiatives locales. Des cendriers de poche sont distribués lors d'événements ou par des associations de prévention. Et pour dissuader les comportements à risque, la loi prévoit une amende de 68 euros pour tout jet de mégot dans l'espace public. Un petit geste négligé, qui peut coûter cher à la planète comme au portefeuille.