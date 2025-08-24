Un enfant de 6 ans dessine les membres de sa famille, un détail sur l'un d'eux les a perturbés

C'est une histoire cocasse : un enfant a dû se justifier après avoir dessiné sa famille. Un élément les avait interpellés.

Les parents ne savent parfois plus quoi faire des dessins de leurs enfants. L'un des plus communs est celui de la représentation de sa famille. Un exercice qui peut être très révélateur selon une étude publiée dans Attachment and Human Development. "On pense que les dessins d'enfants reflètent les représentations mentales que l'enfant a de lui-même et de ses relations interpersonnelles au sein de sa famille", explique l'étude. Par exemple, des enfants qui évoluent dans un contexte familial compliqué sont plus susceptibles de se dessiner loin de leurs parents ou de dessiner leurs aînés plus petits. La petitesse révèle souvent une tendance à dévaloriser.

Parfois, cela peut interloquer, comme la tiktokeuse Kasandra Palffy, comme elle l'a partagé sur son réseau. Elle a récemment rapporté une déroutante anecdote. Son neveu de six ans s'est prêté à ce type de dessins et a décidé d'offrir ce qu'il avait produit à sa tante. Elle a été touchée par ce cadeau car c'était la première fois qu'il la dessinait aux côtés de sa famille. En regardant le croquis de plus près, elle a cependant été assez perturbée par un détail

Sur le dessin se trouvent la mère, le père, les deux sœurs et la tante. Au-dessus de leur tête, il y a un soleil et des nuages. Les personnages sont représentés sous forme de bonhommes en bâton.

La tante a relevé une différence flagrante entre elle et les autres membres de la famille. Elle a été dessinée ronde. Elle a alors demandé une explication à son neveu. Il lui a répondu : "Parce que c'était mon anniversaire et que tu portais cette grande et jolie robe", comme le rapporte Newsweek. Une réponse qui a amusé Kasandra. Voilà qui montre que, parfois, il ne faut pas chercher très loin. La mère du petit a d'ailleurs conservé et même encadré sa production. Kasandra a ajouté qu'en fait "les enfants font les choses les plus mignonnes" qui soient.

Dessiner permet à l'enfant de s'exprimer et il faut lui laisser cette liberté. Marie Robert, autrice et directrice pédagogique des écoles Montessori Esclaibes auprès de Radio France, estime qu'entre 3 et 6 ans, "mieux vaut ne pas imposer de modèles ou chercher à atteindre un résultat, mais plutôt laisser l'enfant s'exprimer". Dans le cas de ce petit garçon, il n'y a a priori pas de quoi s'en faire.