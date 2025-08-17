Ce pays coupe une montagne en deux... pour construire le plus haut pont du monde !

Ce pays a établi un nouveau record mondial en érigeant un pont à plus de 600 mètres au-dessus du sol, désormais le plus haut jamais construit.

Il ne vaut mieux pas avoir le vertige. Après quatre années de chantier titanesque, les ingénieurs ont achevé la construction du plus haut pont du monde. 2 890 mètres d'autoroute sont suspendus entre deux montagnes, à 625 mètres au-dessus du vide, soit à peut près deux fois la hauteur de la tour Eiffel. Une hauteur vertigineuse qui dépasse de près de 300 mètres le viaduc de Millau, jusqu'ici détenteur du record mondial. Le chantier, démarré en janvier 2022, aura couté près de 320 millions d'euros.

Ce pont est situé au Grand Canyon de Huajiang en Chine. La structure principale repose sur un treillis d'acier composé de 93 segments, pour un poids total d'environ 22 000 tonnes. D'après l'ingénieur en chef du Guizhou Highway Group, Zhang Shenglin, "ce super projet qui enjambe la 'faille de la Terre' sera une vitrine supplémentaire de la force technologique de la Chine", a-t-il déclaré au journal officiel China Daily.

Mais ce projet est loin d'être seulement une prouesse architecturale. Il s'inscrit dans un plan plus large visant à promouvoir le tourisme et à désenclaver cette région montagneuse et rurale. Les autorités chinoises ont en effet prévu la construction d'ascenseurs en verre, ainsi que de la plus haute passerelle de saut à l'élastique du monde. "L'achèvement du pont du Grand Canyon de Huajiang renforcera les liens économiques entre Guiyang, Anshun et Qianxinan, favorisant l'intégration économique régionale", a affirmé Chen Jianlei, directeur adjoint du département des transports du Guizhou, au China Daily.

Encore fallait-il réussir à faire construire une autoroute dans une région où 92 % du territoire est recouvert de montagnes. Le relief escarpé ne laissant guère de place pour les infrastructures classiques, les ingénieurs ont tranché dans le vif : les montagnes ont littéralement été coupées en deux pour accueillir les quatre voies de circulation. Une décision qui a donné lieu à des images impressionnantes de crêtes ouvertes.

"Pour le peuple et le développement, aucune montagne n'est trop haute", a commenté sur X Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Chine. L'effort en valait la peine car le trajet, autrefois long et sinueux, a été drastiquement réduit. Il faudra désormais seulement deux minutes en voiture pour traverser le canyon, contre 1h10 auparavant. Soit un temps de trajet divisé par 35. Il devrait ouvrir à la circulation d'ici la fin de l'année 2025.