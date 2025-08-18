Ces jours à poser pour partir en vacances plus longtemps et plus souvent

En 2025 et 2026, quelques jours bien placés suffisent pour transformer vos week-ends en vraies vacances

À peine la fin de l'été, il est déjà temps de jeter un œil aux prochaines vacances. Parce qu'en France, on a ce petit privilège que le monde entier nous envie : 25 jours de congés payés par an, parfois agrémentés de RTT selon les entreprises. Les jours fériés également sont capables de transformer un simple week-end en escapade de rêve.

Et c'est là que tout se joue : d'une année sur l'autre, les jours fériés tombent plus ou moins à pic. Mais en 2025 et 2026, la chance est plutôt de notre côté. Sur les quatre derniers mois de 2025, en posant seulement cinq jours, il est possible de s'offrir treize jours de repos. Et l'année suivante promet encore mieux : jusqu'à 47 jours de vacances avec seulement quinze jours posés. Oui, vous avez bien lu.

Dès novembre 2025, le jeu en vaut la chandelle : en posant stratégiquement quatre jours ( 10, 12, 13 et 14 novembre), vous transformez votre début de mois en une parenthèse de neuf jours, du samedi 8 au dimanche 16. Décembre, lui, offre une fin d'année festive : Noël tombe un jeudi, et il suffit de poser le vendredi 26 pour s'offrir quatre jours de pause.

© southtownboy

L'année 2026 commence doucement : le 1er janvier tombe un jeudi, et en sacrifiant le vendredi 2, vous partez sur un premier long week-end de quatre jours. Rien d'excitant pour ce début d'année… mais au printemps, la récolte est meilleure. Et là, c'est le jackpot : près de cinq jours fériés en deux mois, quatre rien qu'en mai, de quoi s'offrir une belle bouffée d'air.

Ceux qui travaillent du lundi-vendredi peuvent viser la période du 4 au 7 mai : quatre jours posés pour dix jours d'affilée, grâce à l'Ascension qui adoucit le retour. Ajoutez à ça un vendredi 15 mai posé, et vous enchaînez sur un nouveau week-end prolongé. Résultat : quatre week-ends de trois jours entre mai et juin. Et pour ceux qui bossent aussi le week-end, les vendredis fériés du 1er et du 8 mai peuvent se transformer en primes ou récupérations selon les entreprises.

L'été aussi a ses pépites : le 14 juillet 2026 tombe un mardi, parfait pour s'évader quatre jours en posant le lundi. Le 15 août, lui, s'invite un samedi : dommage pour les travailleurs en semaine, mais jackpot pour les ceux qui travaillent le week-end avec un jour férié récupérable ou majoré.

En fin d'année, l'automne offre un peu de répit avant les fêtes. Certes, la Toussaint tombe un dimanche, mais le 11 novembre, un mercredi, est l'occasion rêvée : deux jours posés de part et d'autre (lundi 9 + mardi 10 ou jeudi 12 et vendredi 13), et vous partez cinq jours.

Et que dire de Noël ? En 2026, il tombe un vendredi, offrant trois jours à tout le monde. Les plus malins pourront prolonger la magie : en posant les 28, 29, 30 et 31 décembre, on enchaîne directement sur le Nouvel An, qui tombe lui aussi un vendredi. Il ne vous reste plus qu'à décrocher l'accord de votre patron. Une tâche plus ou moins facile selon votre employeur.