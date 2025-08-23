Une créature disparue depuis 50 ans a fait son retour, les experts se réjouissent

Cet animal n'avait pas été vu depuis un demi-siècle avant de soudainement réapparaitre dans une réserve.

Certaines espèces animales disparaissent avec le temps et alors qu'on pensait ne plus jamais les revoir, elles sont observées à nouveau. Cela a été récemment le cas pour une créature rare qui n'avait pas été vue depuis 50 ans. Cet animal est originaire du sud-est des Etats-Unis. Il a été aperçu dans la réserve naturelle de Peachtree Rock, en Caroline du Sud.

Sa population avait notamment baissé suite à l'abattage de nombreux arbres dans la région. La perte d'habitat est l'une des principales causes des extinctions, mais une autre issue que celle de la disparition est possible : la migration. La créature observée aurait parcouru pas moins de 30 kilomètres pour arriver dans la réserve devenue son nouvel habitat, alors que ces animaux restent habituellement à seulement quelques kilomètres de leur lieu de naissance.

"Le retour d'une espèce menacée dans une zone pour la première fois depuis près de 50 ans est probablement la meilleure note que l'on puisse obtenir dans un bilan de conservation", a commenté Matt Lerow du Département des Ressources naturelles de Caroline du Sud, rapporte The State.

L'animal qui a réapparu est un pic à tête rouge. Cet oiseau mesure environ 18 cm et se nourrit d'insectes comme les cafards et les araignées. S'ils sont principalement noirs et blancs, les mâles ont du rouge sur la tête, d'où leur nom. Il a une grande capacité à creuser des cavités dans les arbres : dans la réserve, il a été découvert en train de s'installer dans un pin pour y faire son nid. Les individus de cette espèce étaient auparavant nombreux dans le sud du pays.

Les représentants des lieux ont expliqué qu'ils avaient travaillé à l'amélioration de l'habitat forestier, ce qui aurait pu attirer l'oiseau ainsi que la présence de pins à longues feuilles. Ils ont aussi tenté de limiter l'exploitation forestière qui a été importante dans les espaces munis de tels arbres ces dernières années.

Ils espèrent désormais tomber sur de nouveaux pics à tête rouge. Trouver un partenaire à l'oiseau serait idéal pour qu'il puisse s'accoupler au printemps : aucun oisillon n'a été recensé depuis 1975. L'espèce est donc toujours présente, mais considérée comme menacée. Aujourd'hui, 28 % des espèces d'oiseaux figurent sur la liste rouge de l'UICN, l'inventaire mondial le plus complet de l'état de conservation global des espèces. Elles font pour la plupart face à un risque élevé de disparition dans les 25 prochaines années.