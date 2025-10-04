Déconseillé aux personnes sensibles : des cerfs sont défigurés par des verrues, les scientifiques ont l'explication

Des cerfs sauvages avec des cloques sur le corps ont été récemment observés. Si cela peut inquiéter de visu, des experts font une mise au point sur ce phénomène.

Ce sont des images qui peuvent déranger les plus sensibles. Des photos de cerfs présentant des cloques sur le corps ont été récemment partagées en masse sur les réseaux sociaux. Ils auraient été observés dans plusieurs régions américaines, notamment dans l'Etat de New York, en Pennsylvanie et dans le Winconsin. Ces excroissances touchent principalement la tête, le cou et les pattes avant de l'animal.

Ces cerfs ont, en fait, contracté un fibrome cutané, mieux connu sous le nom de "verrues du cerf", une pathologie causée par le papillomavirus. Ces verrues peuvent être de différentes tailles, "aussi petites qu'un petit pois ou aussi grosses qu'un ballon de football", détaille le Département de la pêche et de la faune de Washington. Elles peuvent se développer en grappes.

Ces cloques sont heureusement, dans la plupart des cas, bénignes. Elles peuvent toutefois gêner les cerfs dans leur alimentation si elles sont près de la bouche ou perturber la vision si elles se situent près des yeux. Les cas graves sont rares : "Certains animaux peuvent être atteints d'infections massives dues à ces verrues. Nous soupçonnons que ces cerfs souffrent d'un problème d'immunodépression ou que leur organisme est incapable de combattre le virus responsable des verrues", a expliqué le vétérinaire Kristin Mansfield à Fox 13.

© Département de la pêche et de la faune de Washington / Matt Harbin

Cette maladie bien connue chez l'animal se propagent par les insectes, comme les moustiques et les tiques. Ils transmettent le sang de cerfs infectés aux animaux sains. La période estivale a été propice à la reproduction de ces derniers, expliquant la propagation de ce type de virus. "Les papillomes sont plus fréquents à la fin de l'été et en automne, probablement en raison de l'augmentation de l'activité des insectes piqueurs à cette période de l'année", avance le Département de la pêche et de la faune de Washington. Le changement climatique peut aussi favoriser la propagation de telles maladies.

Chez l'Homme, le papillomavirus provoque aussi des excroissances en infectant les cellules de la peau. La version du cerf est cependant spécifique à l'espèce et ne peut donc pas se propager aux humains ou à d'autres animaux. Les cerfs peuvent seulement se le transmettre entre eux par contact direct ou en partageant leurs couchages ou en se frottant au même endroit. Pour les chasseurs, les papillomes peuvent être retirés et la viande n'est donc pas impropre à la consommation.