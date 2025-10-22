50% des ados utilisent cette technique pour se faire de l'argent de poche, elle est si évidente que beaucoup n'y pensent pas

Certains adolescents ne reçoivent pas d'argent de poche de la part de leurs parents. Ils décident de gagner leur propre argent par différents moyens, dont un étonnamment très populaire.

Combien d'adolescents reçoivent de l'argent de poche de la part de leurs parents et quelle somme ? C'est ce qu'a voulu savoir avec précisions Pixpay, le système de paiement pour ados, pour son baromètre 2025. Dans cette étude publiée en septembre, Pixpay démontre qu'en moyenne, les parents français donnent 26 euros d'argent de poche par mois. Par rapport à 2024 cela représente une baisse de 10%.

Selon l'étude, 58% des ados reçoivent des versements d'argent réguliers de leurs parents. Cela signifie qu'ils sont tout de même nombreux à ne pas bénéficier de cet apport financier. Ces ados doivent alors se débrouiller pour gagner eux-mêmes leur argent de poche par différents moyens. Leurs solutions ? Les petites missions.

26% des adolescents proposent par exemple d'"aider leur famille" sur des tâches ponctuelles pour leurs parents comme le jardinage ou encore la vaisselle. 31% font des petits jobs. Mais la méthode la plus populaire est plus originale, quoique tellement évident : un ado sur deux revend ses affaires sur Internet pour se faire de l'argent de poche, indique l'étude.

Jeune ado comptant son argent de poche © 123rf

14% des ados interrogés se disent d'ailleurs prêts à revendre les cadeaux qu'ils reçoivent selon une autre étude de Pixpay datant de fin 2024. Revendre en seconde main reste la pratique la plus exercée par ces adolescents : ils sont prêts, facilement, à se séparer des objets dont ils ne se servent plus plutôt que de les jeter ou donner, selon une étude de la FBF.

Ces adolescents grandissent dans un contexte particulier comme l'explique la cofondatrice de Pixpay : "Les ados de 2025 sont les premiers à expérimenter une économie sans croissance dès l'âge de 8 ans. L'argent de poche s'effrite, les petits à-côtés se raréfient, la régularité se dérobe. Ils entrent dans la vie économique par le prisme de la précarité et de la débrouille – mais dans un univers déjà totalement digitalisé."

Pixpay rappel l'importance de l'argent de poche en le qualifiant de "repère éducatif." En effet, selon l'application, "les ados apprennent à "attendre", donc "à gérer." Une notion que des psychologues et experts en éducation financière, soutienne en expliquant que l'argent de poche est un moyen important d'apprendre aux enfants à gérer leur agent.