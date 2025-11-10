Ces 6 phrases "magiques" stoppent les enfants, ils se mettent à écouter vraiment leurs parents

Comment obtenir l'écoute de ses enfants quand on est parents ? La réponse résiderait dans ces 6 "phrases magiques".

Difficile d'avoir l'attention des enfants lorsqu'on est parent. Obtenir leur écoute s'avère un véritable défi qui s'explique par une forme d'impatience assez naturelle chez les plus jeunes. En effet, les parents exigent bien souvent des petits une obéissance immédiate, au lieu de s'appuyer sur une véritable coopération de long terme, comme l'explique Reem Rouada, spécialiste de la parentalité consciente, sur le site de la chaîne de télévision américaine CNBC.

Les enfants seraient plus attentifs lorsqu'ils "se sentent connectés" grâce à "la sécurité émotionnelle", explique la spécialiste. Comment instaurer cette connexion ? En leur faisant savoir qu'ils sont "respectés" et qu'ils peuvent "exprimer leurs sentiments." Pour ce faire, voici 6 phrases à poser aux enfants qui calment leur système nerveux et rendent la coopération naturelle.

1. "Je te crois." Instaurer un climat de confiance est la première chose à faire afin de faciliter l'échange. C'est particulièrement le cas lorsque l'enfant s'autoprotège et se défend car il doute. La confiance apaise la honte et surtout crée un véritable sentiment de sécurité. Ainsi, l'enfant sera beaucoup plus facilement à l'écoute sans que la discussion tourne à la dispute.

Une mère à genoux rassure son fils © 123rf

2. "Réglons cela ensemble." Lorsqu'un problème se manifeste, les parents ont tendance à donner des ordres aux enfants sans les aider à le résoudre. En changeant de démarche, ils seront beaucoup plus attentifs aux suggestions proposées plutôt qu'aux ordres imposés. Les parents s'évitent ainsi toutes formes de rebellions.

3. "Je suis là." Les enfants, lorsqu'ils sont dépassés, vont tout de suite se mettre en mode survie et perdre le contrôle de leurs émotions. À ce moment là, ils ont besoins de leurs parents pour les aider à se calmer. Avec cette phrase, ils seront immédiatement apaisés. En plus de valider leurs sentiments, elle leur rappel qu'ils ne sont pas seuls.

4. "Je t'écoute. Dis-moi ce qui se passe." Être entendu passe avant l'écoute chez un enfant. Lorsqu'il se sentira compris, il commencera à écouter et non l'inverse. Les parents doivent donc accorder leur attention avant d'exiger celle de leur enfant. Autrement, les enfants continueront de résister et n'accorderont aucune attention à leurs parents.

5. "Je t'entends. Je suis de ton côté." De nombreuses discussion tournent à la dispute lorsque les enfants se sentent incompris par la personne en qui ils ont le plus confiance. Les parents deviennent des adversaires et plus des alliés. Pour apaiser la situation, les parents doivent abaisser leurs défenses et faire comprendre à leurs enfants qu'ils sont là pour eux.

6. "Je te soutiendrai, quoi qu'il arrive." Les enfants ont honte lorsqu'ils échouent, c'est pourquoi les parents doivent les rassurer. Au lieu de leur faire la morale, ils doivent leur rappeler qu'ils sont là pour les aider. Ainsi, ils comprennent que l'amour que leur porte leurs parents ne dépend par de leur performance.