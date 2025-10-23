Drôme. Ils tuent le 170e loup de l'année et ce n'est pas fini : l'animal est "protégé" mais peut être éliminé par dizaines

En France, cet animal protégé peut toutefois être abattu si certaines conditions sont remplies, elles sont dictées par le Plan National d'Action pour le loup et les activités d'élevage.

Il s'agit du 8ème loup tué depuis le début de l'année 2025 dans la Drôme, et du 170ème sur l'ensemble du pays. En effet, dans la nuit du 19 au 20 octobre 2025, "un loup en situation d'attaque sur le troupeau ovin d'un éleveur de la commune de Saint-Nazaire-le-Désert (sud-Drôme) a été abattu dans le cadre d'un tir de défense simple réalisé par un lieutenant de louveterie", indique la préfecture du département, dans un communiqué, en date du mercredi 22 octobre.

Depuis quelque temps, les éleveurs de la région se plaignent d'attaques de loups, voilà pourquoi les lieutenants de louveterie peuvent être autorisés par la préfecture à faire feu, si l'animal se montre offensif. Justement, en ce mois d'octobre, "le tir est intervenu en complément des mesures de prévention contre la prédation du loup mise en œuvre par l'éleveur pour la protection de son troupeau domestique", indique Le Dauphiné Libéré.

Le communiqué de la préfecture de la Drôme confirme qu'il "s'agit bien du 170e animal décompté depuis le début de l'année du plafond de 192 spécimens". Un plafond qui est "fixé dans le cadre des arrêtés du 23 octobre 2020 et du 7 février 2025", et qui concerne la France entière, pas seulement la Drôme.

Il démontre également que l'abattage du loup est autorisé dans certaines limites et qu'il reste extrêmement encadré, malgré un récent "abaissement du niveau de protection du loup" dans le département, après une décision du comité permanent de la Convention de Berne, en décembre 2024, comme rappelé par Actu Drôme.

Les arrêtés précités encadrent "les conditions et limites" des dérogations pouvant être accordées par les préfets, précise Actu Drôme. Aussi, le document insiste bien sur la combinaison des dispositifs de protection et de la réponse graduée lorsqu'une attaque est en cours.

Voilà pourquoi, en 2025, "le plafond de destruction légale de loups est fixé à 192 loups, pouvant être porté à 212 par arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet coordonnateur du Plan National d'Action pour le loup et les activités d'élevage", peut-on lire dans ce document officiel émanant du gouvernement. Autrement dit, dans tout le pays, 42 loups pourraient encore êtres tués avant la fin de l'année.