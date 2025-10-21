Meilleur qu'un Samsung et bien moins cher qu'un iPhone, ce smartphone fait un carton en Chine depuis sa sortie

Ce smartphone a permis à sa marque de doubler ses ventes après sa sortie.

Choisir le bon smartphone est toujours un parcours du combattant. Quel constructeur est le meilleur ? Quel budget dois-je préparer ? Quelles caractéristiques méritent mon attention ? Dois-je switcher d'une marque à l'autre ? Autant de questions qui peuvent être difficiles à résoudre pour qui n'est pas expert sur le sujet.

Par défaut, de nombreux utilisateurs vont se tourner vers des marques qu'ils connaissent déjà. Selon une étude du site SellCell, près de 91% des possesseurs d'iPhone préfèrent rester chez Apple juste par habitude des produits de la firme. Pourtant, un petit outsider a récemment fait parler de lui cette année, plaçant sa marque en troisième position des part de marché globale en ventes de smartphones.

En juin 2025, la marque Oppo sortait le dernier smartphone de sa gamme Reno, avec le Oppo Reno 14. Ce smartphone mettait notamment l'accent sur sa résistance à l'eau grâce à une nouvelle fonctionnalité de photographie sous-marine. Mais ce n'est pas le seul secteur sur lequel le Oppo Reno 14 semble briller.

Tout d'abord, le smartphone est bien moins onéreux que les produits haut de gamme d'Apple et Samsung. En France, il est notamment possible de le dénicher entre 500 et 600 euros. Les promotions de fin d'année et du Black Friday pourraient même faire baisser davantage ce tarif.

Le succès du Oppo Reno 14 s'explique donc tout d'abord par son prix accessible, mais cela n'altère pas vraiment ses performances. Le téléphone bénéficie d'une grosse batterie de 6000 mAh couplée à un écran bien calibré et doté d'une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. De quoi afficher vos applications préférées rapidement et de façon très fluide. Ses performances photo ne sont pas en reste puisque la presse spécialisée (française et mondiale) vante notamment les mérites de son capteur principal de 50 Mpx développé par Sony.

Mais ce qui marque le plus dans le Oppo Reno 14, c'est bel et bien son design. Les capteurs photo du téléphone ne sont pas sans rappeler Apple et ses anciens iPhone. Le smartphone bénéficie également de deux couleurs qui sortent de l'ordinaire avec un vert émeraude et surtout le blanc opale qui donne de véritables airs premium à l'appareil.

Tout ces éléments ont permis au Oppo Reno 14 de faire un véritable carton en Chine, où le smartphone s'est placé 16e des meilleures ventes de téléphones dans le pays, rivalisant avec plusieurs concurrents, principalement locaux. Oppo est devenue la 3e marque la plus vendue en 2025 dans l'Empire du milieu, avec 10,7 millions d'unités, juste derrière Huawei et Vivo. Apple chute à la 5ᵉ place derrière Xiaomi et Samsung ne représente que 1 % des ventes de smartphones en Chine.