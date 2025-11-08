La plus grande toile d'araignée au monde découverte en Europe, le nombre de bêtes à l'intérieur va terroriser les arachnophobes

Des scientifiques sont tombés sur une toile d'araignée recouvrant plus de 100 m², soit la plus grande du monde. Elle regorge de petites bêtes.

Halloween est passé, mais certaines toiles d'araignées persistent. Il y en notamment une en Europe qui a particulièrement intrigué. Une toile colossale étalée sur 106 mètres carrés de paroi a été mise au jour, selon une étude publiée récemment dans la revue Subterranean Biology . Elle est constituée de milliers de petites toiles en entonnoir. István Urák, auteur principal de l'étude, a déclaré qu'il pourrait bien s'agir de "la plus grande toile d'araignée au monde".

Elle est si imposante que, par endroits, elle se détache du mur sous son propre poids. Elle a été découverte dans la Sulfur Cave à la frontière entre la Grèce et l'Albanie. L'entrée de la grotte se trouve en Grèce, tandis que la partie la plus profonde est côté albanais. Elle rassemble deux espèces : la Tegenaria domestica, connue sous le nom d'araignée domestique, et la Prinerigone vagans, plus petite. Ces deux espèces sont habituellement répandues près des habitations.

Leur nombre est impressionnant et ferait fuir bien plus qu'un arachnophobe. Environ 69 000 individus de Tegenaria domestica ont été identifiés et 42 000 de Prinerigone vagans, soit plus de 110 000 araignées. Les scientifiques ont été surpris par une telle association car ces espèces ne sont pas connues pour coopérer et se rassembler. Cette configuration constitue " un cas unique de deux espèces cohabitant en si grand nombre au sein d'une même toile". "Ces deux espèces, normalement de surface, n'ont jamais été observées en colonies", précise l'étude.

© Subterranean Biology

Dans la grotte, les araignées se nourrissent de moucherons, qui seraient plus de 2 millions, grâce au cours d'eau riche en soufre qui la traverse. Les aranéides ne manquent donc pas de nourriture. Elles parviennent aussi à se reproduire grâce à la toile, pouvant contenir les œufs. Ces conditions de vie ne sont toutefois pas anodines. L'alimentation des araignées est nettement moins diversifiée que celles vivant à l'extérieur et leur microbiome est influencé par la richesse en soufre. Elles vivent, en plus, dans l'obscurité et dans un passage relativement étroit, limitant la chasse des arachnides entre eux.

Elles se sont toutefois bien adaptées à cet environnement. "Certaines espèces présentent une plasticité génétique remarquable, qui ne se manifeste généralement que dans des conditions extrêmes. Ces conditions peuvent engendrer des comportements qui ne sont pas observés en temps normal", a expliqué l'expert. L'étude sur les habitantes de la grotte va se poursuivre.