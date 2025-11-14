Normandie. "Il n'en restera qu'un !" Un ex-candidat de Koh Lanta s'est reconverti et fusionne des commerces à succès

Entre fermeture et déménagement, un ancien candidat de Koh-Lanta organise la "réunification" de plusieurs commerces entre l'Eure et la Seine-Maritime.

Une nouvelle "réunification" attend Sébastien Roullé, ancien candidat de Koh-Lanta. Le Normand, qui a participé à la célèbre émission en 2006, s'est lancé dans une aventure commerciale ces dernières années. Celui qui avait une activité de lavage de voiture est devenu gérant de plusieurs commerces spécialisés dans l'équipement sportif, notamment la course, le trail et le cyclisme. Et il a a décidé de réunir plusieurs de ses magasins situés dans l'Eure et en Seine-Maritime en un seul grand commerce à quelques pas de Rouen.

Le Normand a annoncé la fermeture des boutiques Giant et Foulées qui se trouvent à Pont-Audemer, dans l'Eure. Ce n'est toutefois pas un baissé de rideau définitif pour les magasins ouverts respectivement en mai 2023 et en février 2025. L'un et l'autre déménagent pour fusionner avec le troisième commerce de Sébastien Roullé : un Giant collé à un Foulées d'une "grosse surface de 800 m2" situé à Isneauville selon la description faite par le gérant à L'Eveil de Pont-Audemer.

Si la grande surface commerciale d'Isneauville a permis de remplacer deux boutiques plus modestes situées à Rouen, elle se substitue à l'offre jusque-là présente à Pont-Audemer. Une réunion qui devenait nécessaire selon le gérant, lui-même adepte de course et de cyclisme et triathlète aguerri. D'abord en raison d'une "grosse demande sur Rouen", mais aussi parce que la proximité de magasins identiques à seulement 45 minutes l'un de l'autre entraînait une concurrence et surtout une division de la clientèle, explique Sébastien Roullé.

© 123RF

La fermeture des boutiques de Pont-Audemer au profit d'un grand commerce près de Rouen ne devrait pas priver le gérant de sa clientèle : "Les gens sont prêts à faire 30 minutes de route pour aller chercher un beau vélo" constate l'ancien candidat de Koh-Lanta, soulignant que des clients plus proches du magasin eurois se rendaient déjà dans la boutique de la banlieue rouennaise avant la "réunification".

La réputation des magasins Giant et Foulées ainsi que celles de leurs équipes de conseillers spécialisés devraient donc continuer d'attirer les sportifs. Les équipes ont d'ailleurs suivi le déménagement selon le journal local qui écrit que "la responsable de l'ancien Giant de Pont-Audemer, celui de l'ancien Foulées et le contrat d'apprentissage ont tous rejoint Isneauville". Seul un salarié n'a pas pris part à l'aventure.

La fusion des commerces est également synonyme de plus de faciliter pour Sébastien Roullé : "J'étais aussi plus présent à Isneauville. Il fallait que je fasse un choix", reconnaît-il auprès de L'Eveil. "Il n'en restera qu'un" s'amuse d'ailleurs l'ancien candidat de Koh-Lanta. Le slogan de l'émission de TF1 avait failli réussir au gérant sportif qui était resté en lice jusqu'à l'épreuve des poteaux avant de finir sur la troisième marche du podium.