"Une tragédie comparable à celle de Pompéi" : une cité engloutie découverte, les restes de nombreux habitants retrouvés

Des vestiges d'une ancienne cité médiévale ont été découverts sous un grand lac. Elle était, à l'époque, un important lieu de passage.

L'Atlantide représente le mythe par excellence de la cité engloutie. Si son existence n'a pas été prouvée, une autre cité engloutie a bel et bien été découverte lors d'une expédition sous-marine menée notamment par la Société géographique de Russie et l'Académie nationale des sciences de la République kirghize. Elle était située au fond du lac Issyk-Koul au Kirghizistan. Il s'agit d'un des lacs les plus profonds du monde, plongeant jusqu'à 700 mètres.

Les chercheurs y ont découvert des vestiges impressionnants en explorant quatre zones submergées entre 1 et 4 mètres de profondeur. Ils ont trouvé plusieurs restes de bâtiments construits en briques cuites au four. L'un d'eux contenait une meule : il devait sûrement servir de moulin à grains. Ils sont aussi tombés sur des jarres et des outils qui étaient très bien conservés.

Un autre édifice orné de décorations extérieures faisait penser à une mosquée ou à une école islamique. Des restes d'un cimetière de pas moins de 6 hectares ont aussi été identifiés. Il a été daté du XIIIème siècle, les échantillons ayant été envoyés en laboratoire pour effectuer une datation au radiocarbone. Certains squelettes sont en bon état : ils sont orientés vers le nord, le visage tourné vers La Mecque comme le veut la tradition.

Cette cité, assez importante au vu de ce qui y a été retrouvé, a été baptisée Toru-Aygyr. " Le monument étudié est une ville ou une grande agglomération commerciale située sur l'un des tronçons importants de la Route de la Soie", a avancé dans un communiqué l'archéologue Valerii Kolchenko, chef du contingent kirghize de chercheurs participant à l'expédition. De nombreux voyageurs et marchands devaient y faire escale en empruntant la Route de la Soie.

La cité aurait été active du IIe au XVe siècle. Elle a malheureusement disparu suite à un tremblement de terre. "Cette tragédie est comparable à l'histoire de Pompéi", a commenté l'experte. Les habitants auraient cependant réussi à fuir avant le séisme.

Les ruines auraient accueilli par la suite des tribus nomades, actant la fin de la riche civilisation médiévale. Les fouilles vont continuer et les chercheurs se plongent dans les archives pour recontextualiser cette découverte. Le lac est désormais bordé par une multitude de petits villages.