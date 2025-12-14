Face aux personnes malpolies, ces trois répliques sont les meilleures selon un expert "en argumentation"

Face à une remarque méchante ou une situation délicate, il arrive que l'on réagisse mal. Un expert donne trois répliques parfaits afin d'apaiser les choses.

Lorsque des personnes se montrent agressives dans leurs propos, ou impolies, il arrive que l'on ne sache pas comment réagir. Bien souvent, on se met en colère, la discussion se transforme alors en dispute. Mais il existe des solutions afin de ne pas aggraver la situation. C'est ce qu'affirme un avocat sur ses réseaux sociaux, comme l'a repéré The Mirror.

Jefferson Fisher , un avocat spécialisé dans les procès et auteur à succès du New York Times , se présente comme un "expert en argumentation" sur sa chaîne TikTok, @Justaskjefferson . Il y partage des conseils sous forme de vidéos, devenues très populaires outre-Atlantique. Dans l'une d'elles, il recommande les "meilleures répliques" à toujours utiliser contre les personnes impolies. Intitulée "Comment s'affirmer dans une conversation", elle dévoile à ses 1,5 million d'abonnés "trois répliques percutantes quand on est à court d'idées". Voici ce qu'il préconise.

1. "C'est malvenu", "Ça n'a pas beaucoup de sens", ou "C'est tiré par les cheveux". Cette première réponse "fait immédiatement comprendre que ce qui vient d'être dit est indigne de vous et témoigne d'un désespoir profond", explique Jefferson Fisher . La deuxième réplique reprend presque le même mécanisme.

2. "C'est décevant". Présenté comme "l'une de [ses] techniques préférées", cette phrase s'appliquerait à presque toutes les situations et "surtout par SMS ou courriel", selon lui. Il ajoute un élément important : lorsque cette réplique est utilisée, il faut en rester là et laisser passer un peu de temps avant un nouveau contact. "Ça va leur rester en tête", ajoute l'avocat.

3. "Imaginez être..." La dernière réplique ne s'adresse pas à tout le monde, mais reste efficace. Selon Jefferson Fisher, commencer une phrase avec ces deux mots "renvoie simplement l'image à votre interlocuteur, et cela va lui montre à quel point son propos est déplacé". Par exemple : "Imaginez être la personne fière de ce commentaire. Imaginez être la personne qui trouve ça drôle."

L'avocat fini par donner la meilleure riposte face à une remarque méchante : "Décidez de passer une bonne journée" et montrez-le. "C'est à vous de décider de profiter de votre repas, de passer un bon après-midi, de bien vous reposer, de faire cette chose que vous aimez faire et que les gens qui vous ont heurtés ne supportent tout simplement pas", assure-t-il.

Ce comportement fait comprendre aux interlocuteurs que "vous n'avez besoin ni de leur approbation, ni de leur permission", précise l'avocat. "En réalité, ils perdent deux fois : une première fois en essayant de vous atteindre, et une seconde fois en réalisant qu'ils n'y parviendront pas. C'est donc à vous de choisir de passer une bonne journée, de sourire", conclut-il.