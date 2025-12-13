Retrouvé en France, ce cousin du T-Rex est un "trésor" très convoité - ses dimensions sont stupéfiantes

Intercepté par les douanes françaises, le squelette d'un cousin du tyrannosaure va être rapatrié dans son pays d'origine. Il est spectaculaire !

L'histoire des dinosaures continue de se dévoiler à travers les fossiles. Ce lundi 8 décembre, plusieurs d'entre eux ont été remis aux autorités mongoles par la France. La douane les avait saisis en 2015, répartis dans neuf caisses. Ces fossiles ont été extraits du désert de Gobi lors de fouilles illégales. Ils vont retourner en Mongolie d'ici la fin de l'année pour être exposés au nouveau musée de sciences naturelles qui va ouvrir l'année prochaine. "C'est la restitution d'un trésor scientifique et culturel", a déclaré Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics pendant la conférence de presse.

Il y avait des œufs de dinosaures, ainsi qu'un squelette d'oviraptor. Ce dernier porte "très mal son nom", selon le paléontologue Ronan Allain présent lors de la cérémonie de remise des fossiles. Il signifie "voleur d'œufs" alors qu'il ne faisait que les couver. La pièce maitresse était cependant un Tarbosaurus bataar vieux de 70 millions d'années.

Fossile de Tarbosaurus bataar © Linternaute.com

Le squelette de Tarbosaurus bataar est notamment composé d'un immense crâne et d'une grande patte à trois doigts, qui sont quasi intacts. Tarbosaurus signifie "redoutable lézard" en grec et le nom d'espèce bataar veut dire "héros" en mongol. Ce dinosaure est considéré comme le cousin asiatique du Tyrannosaurus rex d'Amérique du Nord, mais il était légèrement plus petit, mesurant autour de 10 mètres de long et pesant environ 4,5 tonnes.

Les membres antérieurs de ce carnivore bipède de la fin du Crétacé étaient très réduits avec seulement deux doigts. Il trouvait ainsi toute sa puissance dans ses pattes postérieures assorties d'imposantes griffes. Ses dents étaient aussi impressionnantes, pouvant atteindre 9 cm de long.

Fossile d'Oviraptor © Linternaute.com

Ce fossile a été estimé autour de 700 000 euros lors de la saisie. Aujourd'hui, le marché illégal de tels trésors archéologiques a explosé et ce prix pourrait donc avoir doublé en dix ans. Le paléontologue Ronan Allain a confirmé que ce dinosaure "fait l'objet de nombreuses convoitises de la part des vendeurs de fossiles et collectionneurs privés" et est donc fier que ce "patrimoine international" trouve sa place dans un musée.

Selon la douane française, ce sont deux à trois squelettes de dinosaures qui sont mis en vente illégalement chaque année. Un tyrannosaure s'est d'ailleurs vendu 4,7 millions d'euros à Paris en 2024. Ces pillages empêchent aussi la communauté scientifique d'approfondir ses connaissances sur les dinosaures.