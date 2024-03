Accord France - Ukraine : qui a voté pour ? Qui a voté contre ?

L'Assemblée nationale a approuvé à une large majorité l'accord bilatéral de sécurité signé entre Paris et Kiev ce mardi 12 mars.

372 voix pour, 99 voix contre et 101 abstentions. Ce mardi 12 mars, les députés ont largement approuvé l'accord bilatéral de sécurité conclu entre Emmanuel Macron et le président ukrainien, qui contient notamment une coopération militaire, mais aussi une aide financière à hauteur de trois milliards d'euros cette année. "Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a envoyé un message clair au peuple ukrainien : la France est avec vous", s'est réjoui sur X le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Dans la foulée du vote, Emmanuel Macron a fait savoir qu'il accordera jeudi une interview aux 20 Heures de TF1 et France 2 portant sur la situation en Ukraine.

Mardi soir à l'Assemblée, si les députés Renaissance ont, sans surprise, tous voté pour, le camp de la majorité s'est montré particulièrement uni sur ce sujet. Outre ceux de Renaissance, les députés d'Horizons et du MoDem ont tous voté pour. Le groupe LIOT a, lui aussi, voté favorablement, quand Les Républicains se sont majoritairement dit d'accord, avec 49 pour et 11 abstentions. Comme l'avait averti ce mardi dans Telematin Jordan Bardella, les 88 députés du Rassemblement national se sont, eux, abstenus. Le chef de file du parti aux Européennes avait estimé dans la matinée que des "lignes rouges" ont été franchies, notamment concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN. Il avait aussi dénoncé les récents propos d'Emmanuel Macron qui n'avait pas exclu l'envoi de troupes sur le sol ukrainien et avait affirmé qu'il n'y avait "aucune limite" au soutien à Kiev. "L'escalade dans laquelle est engagé Emmanuel Macron est une voie irresponsable, dangereuse qui inquiète les Français."

En revanche, à gauche de l'échiquier politique, les avis se sont montrés plus divisés. Du côté de LFI, les 75 députés ont voté contre. Là encore, pas vraiment de surprise, le coordinateur du parti Manuel Bompard avait notamment déploré dimanche sur RTL "une folie totale" dans les propos du président. Au Parti communiste, les 22 députés ont également voté contre. Sur Europe 1, le secrétaire général du parti, Fabien Roussel, avait affirmé dimanche encore que son groupe voterait contre "si le discours du Premier ministre repren[ait] les éléments qu'il y a dans le traité que Monsieur Macron a signé avec Volodymyr Zelensky". Pour Fabien Roussel, l'évocation de la possible entrée de l'Ukraine dans l'OTAN est "une provocation". Il avait même accusé Renaissance de devenir "le parti de la guerre". En revanche, les socialistes et les écologistes ont majoritairement voté pour : 51 députés sur 52. Les sénateurs s'exprimeront ce mercredi sur le sujet.