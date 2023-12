Guerre Ukraine - Russie : frappe ukrainienne la plus meurtrière à la frontière, Moscou riposte

Après la frappe ukrainienne en Russie, la plus importante depuis le début du conflit, Moscou poursuit ses attaques sur l'ensemble de l'Ukraine.

À l'aube, dimanche 31 décembre, l'armée russe a lancé de nouvelles attaques sur l'Ukraine. La veille, Kiev avait frappé fort en territoire russe, tuant 22 personnes et en blessant 109 dans la ville de Belgorod. À la suite de l'attaque, samedi 30 décembre, Moscou a promis une riposte. Dans la nuit, quatre drones iraniens "Shahed" ont ciblé la ville de Kharkiv, située au nord-est de l'Ukraine, d'après les déclarations du porte-parole du procureur régional, Dmytro Tchoubenko. Le maire de la ville bombardée, Ihor Terekhov, fait état de l'attaque sur Telegram : "À la suite de l'attaque nocturne des drones russes sur Kharkiv, des bâtiments du centre ville ont été endommagés. Il ne s'agit pas d'installations militaires, mais de cafés, d'immeubles résidentiels et de bureaux."

La frappe la plus meurtrière en territoire russe

La frappe russe a été organisée en réponse direct à l'attaque ukrainienne perpétrée la veille et qui s'avère être la plus meurtrière en territoire russe depuis le début de la guerre, en février 2022. Si l'Ukraine frappe régulièrement la Russie, il est rare que le bilan fasse autant de victimes. Le ministère russe de la Défense a assuré que l'offensive ukrainienne ne resterait pas "impunie". Au Conseil de sécurité de l'ONU, Moscou a accusé Kiev d'avoir commis "un acte de terrorisme délibéré" et d'avoir "utilisé des armes à sous-munitions". L'ambassadeur russe aux Nations unies, Vassili Nebenzia, a dénoncé "une attaque aveugle et délibérée contre une cible civile" en assurant que l'armée ukrainienne a visé un centre sportif, une patinoire et une université.