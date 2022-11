Deux missiles russes explosent en Pologne : quelle réaction de l'Otan ?

GUERRE EN UKRAINE. Deux missiles russes ont explosé sur le sol polonais, ce mardi 15 novembre. Une réunion d'urgence est organisée dans l'urgence par le conseil de sécurité polonais. La Russie dément. Comment l'OTAN va-t-elle réagir ?

[Mis à jour le 15 novembre 2022 à 22h00] Selon un haut responsable du renseignement américain, deux missiles russes auraient touché la Pologne et tué deux personnes, rapporte Associated Press, ce mardi 15 novembre 2022 au soir. De son côté, le porte-parole américain du ministère de la Défense a assuré : "Nous n'avons pas d'éléments à ce stade pour confirmer ces informations et nous les examinons de façon plus poussée." Mateusz Morawiecki a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale et des affaires de défense, "en lien avec la crise". Il semble donc que le Premier ministre polonais prenne cette information très au sérieux. "Toute information qui sera présentée au comité sera ensuite diffusée, si possible, aussi largement que possible au public. Je vous exhorte à ne publier aucune information non confirmée d'ici là", a indiqué sur Twitter Piotr Müller, porte-parole du gouvernement polonais.

La Pologne fait partie de l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique nord. Selon l'article 5 de ce traité, cette explosion sur le sol polonais pourrait participer d'une escalade du conflit. Ainsi, le principe de la défense collective est l'une des règles immuables. En signant le traité, les pays se sont engagés à se protéger mutuellement. En pratique, si un pays est attaqué, l'OTAN considère que l'ensemble des pays de l'Alliance le sont. "Si la Russie confirmait la frappe en Pologne, on entre dans autre chose. C'est l'article 5 de l'OTAN. Mais on est là dans des spéculations", a ainsi réagi l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine, à l'antenne de LCI.

Des investigations menées par l'OTAN sont en cours afin de déterminer la provenance de ces missiles. De son côté, la Russie a réagi et qualifié de "provocations" les informations selon lesquelles deux de leurs missiles auraient touché la Pologne. Ainsi, sur son compte Télégram, le ministre russe de la défense a indiqué : "Les déclarations des médias et des responsables polonais sur la prétendue chute de missiles "russes" dans la zone de Przewodow sont une provocation délibérée visant à aggraver la situation."

Les réactions des diplomates européens ne se sont pas fait attendre. "Non seulement les missiles russes ont apparemment touché la Pologne, et donc le territoire de l'OTAN, mais ils ont également fait des morts. [...] Le Kremlin et ses occupants doivent s'expliquer immédiatement", a ainsi assuré Marie-Agnes Strack-Zimmermann, la présidente de la commission de la défense du Bundestag. De son côté, Volodymyr Zelensky, président ukrainien, juge que "c'est une attaque de missile russe contre la sécurité collective ! C'est une escalade très importante".

L'article 5 est celui qui concerne la défense collective des pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord. Selon cet article, "les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord". C'est pourquoi, avant de prendre toute décision, l'OTAN a décidé de diligenter, ce mardi 15 novembre 2022 au soir, une enquête afin de déterminer la nature des missiles ayant explosé sur le sol polonais. Si l'origine russe était confirmée, il faudrait donc s'attendre à une réaction des pays membres de cette Alliance.