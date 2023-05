Aide de la France à l'Ukraine : quelles armes envoie Paris à Kiev ?

Depuis l'invasion russe en Ukraine le 24 février 2022, la France communique de plus en plus sur ses livraisons d'armes aux Ukrainiens. Voici les armements officiellement envoyés aux troupes de Volodymyr Zelenski.

La France a opéré 14 livraisons à destination de l'Ukraine depuis l'invasion russe. L'État refuse toujours de livrer des chars Leclerc aux troupes de Zelenski mais ponctionne sur son propre stock une grande majorité des fournitures envoyées.

Les informations sont souvent données au compte-goutte car certains équipements sont classés secret-défense. Emmanuel Macron souhaitait également se positionner comme un médiateur au début du conflit, ce qui expliquait la réticence de Paris d'assumer ses livraisons.

Désormais, chaque tournée occidentale de Volodymyr Zelenski amène l'Élysée à communiquer sur le sujet. Le 15 mai, le chef de l'État français déclarait avoir "ouvert la porte pour former des pilotes (ukrainiens) dès maintenant" mais qu'une livraison d'avions de chasse "serait un débat théorique".

Des équipement individuels de combattant sont difficiles à estimer car la plupart des stocks sont classifiés (casques, gilets pare-balles, jumelles vision nocturne, rations de combat, tenues NBC, matériel médical, munitions de tous calibres, carburant et mines antichars HDP-2A2) .

Voici le détail du matériel militaire fourni par la France à l'Ukraine :

Systèmes anti-aériens avec un engagement à renouveler les stocks, dont :

deux lance-roquettes unitaires (LRU). Ses 70 kilomètres de périmètre de frappe permettent de cibler l'arrière des troupes russes. Ces armes proviennent du 1er régiment d'artillerie de Bourogne.

2 systèmes Crotale de défense anti-aérienne. Ce modèle est supérieur au Mistral grâce à un radar et à un calculateur de tir. La France n'a pas communiqué sur le nombre de Crotale envoyés en Ukraine.

1 radar Ground Master 200 (GM200) à venir. Un contrat a été signé avec Thalès le 2 février. Un appareil de moyenne portée qui permet de détecter un aéronef ennemi à 250 km. Il permet également d'assurer une protection face aux roquettes et tirs d'artillerie.

Une centaine de Mistral. Ces missiles anti-aériens sont conçus pour la très courte portée (sur une distance de 6000 mètres au sol et jusqu'à 3000 mètres en altitude). La France en fournit indirectement : elle a autorisé la Norvège à livrer aux Ukrainiens ces missiles que le pays nordique avait achetés il y a une trentaine d'années.

Un système Mamba SAMP-T fourni conjointement par la France et l'Italie. Ce système peut détruire des missiles de croisière ou balistique, attaquer des avions de chasse et des drones grâce à la vitesse supersonique de ces missiles Aster-30. Son rayon est de 100 kilomètres sur une altitude de 20 kilomètres.

Artillerie :

36 Canons Caesar. Les troupes ukrainiennes apprécient la modalité de cette arme installée sur un camion qui peut se déplacer à 80km/h. Les artilleurs peuvent donc rapidement changé de position pour éviter toute réplique.

15 TRF1 de 155mm. Ce canon tracté peut envoyer 6 obus par minute à plus de 24 kilomètres. Il doit ensuite se déplacer à 10km/h pour changer de position.

24 missiles anti-chars Milan. Cette arme peut tirer la nuit grâce à un système infrarouge jusqu'à 2500 mètres et avec un système de guidage semi-automatique.

Une vingtaine de chars de combat AMX10-RC : ce véhicule blindé est classé comme un léger amphibie. Il est équipé d'un canon de 150 mm et de mitrailleuses de 7,62mm avec une capacité de stockage de 38 obus. Sa conception est avant tout faite pour des missions de reconnaissance et de renseignement. La France en fournit progressivement l'Ukraine à mesure que les commandes de Jaguar, un modèle plus récent, remplissent les casernes françaises.

60 véhicules de l'avant blindés VAB et de transport : le véhicule terrestre français par excellence. Ce modèle présent dans l'armée depuis 1976 sert à transporter des troupes dans les zones les plus chaudes. Il peut être équipé d'une mitrailleuse, d'un canon ou d'un système lance-missiles.

20 véhicules Bastion : conçu à Limoges, ce blindé de 12,5 tonnes peut déplacer 10 soldats. Il est équipé d'une tourelle mitrailleuse.

La France accusée de ne pas envoyer assez d'équipements militaires

Depuis le début du conflit, la France est le 9ème pays en termes d'assistance à l'Ukraine selon l'Institut de Kiel. La France, en compilant armements, ressources humanitaires et financières a engagé 1,74 milliard d'euros. C'est beaucoup moins que des puissances européennes comme l'Allemagne ( 7,37 milliards) et la Grande-Bretagne (9,83) mais aussi, plus surprenant, que la Norvège (2,35) et les Pays-Bas (3,94).

Ses pays s'interrogent donc sur la volonté française dans ce conflit. Aux questions de la BBC le 3 octobre 2022, le ministère des armées avançait que le matériel français fourni était plus axé sur sa qualité que sa quantité. Pour la France, certains pays contributeurs livrent des équipements obsolètes pour faire bonne figure.

L'armée est également réticente à trop en donner, car cela fragiliserait les stocks nationaux. Auditionné à l'Assemblée nationale le 20 juillet 2022, le général et chef d'état-major de l'armée de terre Pierre Schill déclarait : "Si (des matériels) sont envoyés en Ukraine, c'est une capacité militaire qui est amputée, le bon équilibre serait de ne pas céder trop de nos équipements."

