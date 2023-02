La paix possible en Ukraine ? Quelles solutions pour la fin de la guerre ?

Un an après le début de la guerre en Ukraine, la fin des combats est-elle envisageable ? Volodymyr Zelensky a posé ses conditions et Vladimir Poutine défend ses objectifs. La paix peut-elle arriver ?

Ils sont assis côte à côte, stylo en main, avec un même document posé sur la table devant eux. Tous deux s'avancent et signent. Cette image historique d'un Volodymyr Zelensky et d'un Vladimir Poutine réunis pour signer un traité de paix entre l'Ukraine et la Russie est attendue depuis un an. Mais elle ne sera pas immortalisée de sitôt par les photographes. Un an après le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'hypothèse d'une fin proche des combats est illusoire. Le président ukrainien ne veut pas baisser pavillon et son homologue russe n'entend pas faire machine arrière.

Chacun veut aller au bout de ses convictions. Pourtant, des discussions pour une cessation des combats pourraient être engagées : l'Ukraine a posé ses conditions en vue d'une fin des hostilités, soutenues par la France, et la Chine veut jouer le rôle d'intermédiaire pour tenter de résonner une Russie aux objectifs militaires réaffirmés. Alors, quelle issue est possible ?

Que propose l'Ukraine pour mettre fin à la guerre ?

Le plan de paix souhaité par l'Ukraine est connu depuis plusieurs mois. Il a été présenté par Volodymyr Zelensky en marge d'une région du G20 à Bali, le 15 novembre 2022, comme "un ensemble de solutions qui peuvent être mises en œuvre pour vraiment garantir la paix." Celui-ci est composé de dix points, dictés par le président ukrainien et qui concernent divers domaines, des frontières à la sécurité nucléaire, en passant par l'environnement :

Sécurité radiologique et nucléaire avec le rétablissement de la sécurité autour de la centrale nucléaire de Zaporijia ; Protection des exportations de céréales ukrainiennes Restrictions des prix sur les ressources énergétiques russes et restauration du réseau électrique ukrainien Libération des prisonniers et déportés Rétablissement de l'intégrité territoriale Retrait de l'armée russe et fin des combats Création d'un tribunal pour les crimes de guerre Protection de l'environnement Garanties pour éviter une escalade du conflit Signer la fin de la guerre

Sur ces dix points, un est crucial aux yeux de l'Ukraine, au-delà du rétablissement des frontières : traduire les Russes devant un tribunal pour crimes de guerre. Lors de la présentation de ce plan, Volodymyr Zelensky avait affirmé que "l'Ukraine a toujours été un chef de file dans les efforts de maintien de la paix, et le monde l'a vu", mettant Vladimir Poutine devant ses responsabilités : "Et si la Russie dit qu'elle veut soi-disant mettre fin à cette guerre, qu'elle le prouve par des actes."

La Russie jusqu'au-boutiste

De son côté, la Russie n'a jamais évoqué un véritable plan de paix. Aux yeux du président russe, la guerre prendra fin lorsqu'il aura atteint ses objectifs. Le chef du Kremlin l'a redit lors de sa prise de parole devant la nation, mardi 21 février 2023. "Il y a un an, pour assurer la sécurité de notre pays, pour éliminer les menaces venues d'un régime néonazi existant en Ukraine, il a été décidé de mener une opération militaire spéciale. Et nous allons régler pas à pas, soigneusement et méthodiquement, les objectifs qui se posent devant nous" a déclaré Vladimir Poutine, ajoutant même : "Ce sont eux (les Occidentaux, ndlr) qui ont fait éclater la guerre, et nous avons fait notre possible pour y mettre un terme."

Un "règlement politique" proposé par la Chine

Face à l'impossibilité actuelle pour les dirigeants ukrainiens et russes de se retrouver autour d'une même table, des pays tentent de jouer les intermédiaires, à l'image de la Chine. Mercredi 22 février, le chef de la diplomatie chinoise a présenté au Kremlin un "règlement politique" du conflit. Que contient-il ? Mystère. Le contenu devrait être dévoilé dans les prochains jours. Cependant, à l'issue des échanges, le ministre russe des Affaires étrangères a indiqué que "les partenaires chinois nous ont fait part de leurs réflexions sur les causes profondes de la crise ukrainienne, ainsi que sur leurs approches pour son règlement politique." "Il n'a pas été question d'un plan (de paix, ndlr) séparé", a-t-il cependant précisé.

Et la France ?

Très impliqué depuis le début de la guerre avec des échanges réguliers avec Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron n'a pas proposé de plan de paix à part entière. Cependant, le chef de l'Etat a affirmé, le 19 février, qu'il "soutiendrait" le plan de paix proposé par l'Ukraine "sur la scène internationale, lors des prochains évènements diplomatiques." Dans un entretien accordé au Journal du dimanche, au Figaro et à France Inter, paru ce même jour, le président de la République a indiqué vouloir "la défaite de la Russie en Ukraine", tout en concédant qu'"aucun des deux ne peut l'emporter entièrement." A ses yeux, "ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que l'Ukraine mène une offensive militaire qui perturbe le front russe afin de déclencher le retour aux négociations."