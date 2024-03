Débat sur l'aide à Ukraine : quel député est contre ?

Ce mardi, l'Assemblée nationale doit se prononcer sur l'aide à l'Ukraine. Quels partis voteront pour l'accord bilatéral de sécurité conclu avec le président ukrainien par Emmanuel Macron et à l'inverse qui s'y opposera ?

L'Assemblée nationale doit se prononcer ce mardi à partir de 16h30 sur l'accord bilatéral de sécurité conclu entre Emmanuel Macron et le président ukrainien, qui contient notamment une coopération militaire mais aussi une aide financière à hauteur de trois milliards d'euros cette année. Ce débat, suivi d'un vote, s'annonce houleux, opposant notamment la majorité à la France insoumise et au Rassemblement national. Alors que le débat n'a pas encore commencé, les différents camps s'affirment déjà.

Jordan Bardella a, en effet, averti dans Telematin que le "RN s'abstiendra" lors du vote, malgré son soutien à l'Ukraine. Le chef de file du parti aux Européennes estime que des "lignes rouges" ont été franchies, notamment concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN. Il dénonce aussi les récents propos d'Emmanuel Macron qui n'avait pas exclu l'envoi de troupes sur le sol ukrainien et a affirmé qu'il n'y avait "aucune limite" au soutien à Kiev. "L'escalade dans laquelle est engagé Emmanuel Macron est une voie irresponsable, dangereuse qui inquiète les Français".

Même son de cloche du côté des LFI. Le coordonnateur du parti Manuel Bompard s'oppose à son tour à un accord contenant ces deux perspectives d'adhésion sur RTL. Il déplore également "une folie totale" dans les propos du président. A gauche, le PCF se place aussi en opposition. Sur Europe 1, le secrétaire général du parti, Fabien Roussel, a affirmé que son groupe voterait contre "si le discours du Premier ministre reprend les éléments qu'il y a dans le traité que Monsieur Macron a signé avec Volodymyr Zelensky". Pour Fabien Roussel, l'évocation de la possible entrée de l'Ukraine dans l'OTAN est "une provocation", accusant Renaissance de devenir "le parti de la guerre".

Un résultat du vote incertain ?

La gauche est toutefois divisée sur la question. Raphaël Glucksmann, tête de liste du PS pour les Européennes, a salué la tenue du débat et enjoint "tous ceux qui sont attachés à la démocratie et à la sécurité de l'Europe à voter cet accord". Les Républicains et EELV devraient aussi soutenir la majorité. Le président des Républicains, Eric Ciotti, a cependant déploré "l'exploitation du conflit en Ukraine pour les élections européennes".

Le résultat du vote pourrait donc être serré. Après l'Assemblée, un débat similaire se tiendra au Sénat.