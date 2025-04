Il veut tuer Donald Trump, son plan le conduit à tuer ses parents

Nikita Casap est accusé du meurtre de sa mère et de son beau-père, commis dans le cadre d'un complot visant le président américain Donald Trump en personne.

La découverte des enquêteurs américains est pour le moins troublante. Alors qu'ils cherchaient les causes de la mort criminelle de Tatiana Casap et de son mari Donald Meyer, ceux-ci s'intéressent au fils de dix-sept ans de la première victime. Ils découvrent qu'il est en lien avec l'Ordre des neuf angles, une organisation sataniste et néo-nazie... Et qu'il préparait l'assassinat de Donald Trump.

Reprenons au début. Les deux époux ont été retrouvés morts à leur domicile de Waukesha le 28 février dernier. La police avait été alertée par la mère de Donald Meyer, inquiète de ne pas avoir de ses nouvelles depuis deux semaines. Nikita Casap, fils de Tatiana et beau-fils de Donald, a été arrêté quelques heures plus tard, mais sans lien initial avec la mort de ses parents. Il a été interpellé pour le vol de la voiture de son beau-père et pour possession illégale d'armes à feu, pistolet qu'il avait également volé au domicile de ses parents. Dans la voiture, les policiers ont retrouvé 14 000 dollars en billets de 100, ainsi que des bijoux valant au total 14 000 dollars.

Il voulait créer une révolution pour "sauver la race blanche"

En fouillant le téléphone de l'adolescent, c'est là qu'ils découvrent l'ampleur du problème. Non seulement était-il lié à l'organisation sataniste aux idéologies néo-nazies. Mais Nikita Casap voulait vraisemblablement assassiner le président américain, Donald Trump, et avait pris des photos ou discutait de la fabrication de bombes et d'attaques terroristes. Son plan aurait été d'utiliser un drone pour commettre le crime. Le FBI a rapidement été saisi dans cette affaire.

Le bureau d'investigation fédérale américain a révélé que l'adolescent souhaitait "sauver la race blanche", rapporte CNN, en créant une révolution politique aux États-Unis, dont le déclencheur aurait été la mort du milliardaire. "Quant à savoir pourquoi, en particulier pour Trump, je pense que c'est assez évident. En se débarrassant du président et peut-être du vice-président, on est sûr de provoquer le chaos", aurait-il écrit. Des photos d'Adolf Hitler ont également été trouvées dans le téléphone de Nikita Casap, avec comme message : "Heil Hitler, heil la race blanche, heil la victoire". L'adolescent aurait été en contact avec un Russe pour fomenter ce plan, et avait prévu de s'enfuir en Ukraine.

Comment la mort de ses parents s'articule-t-elle dans le plan d'assassinat du président américain ? En tuant sa mère et son beau-père, l'adolescent espérait obtenir les "moyens financiers et l'autonomie" pour mener à bien son plan, expliquent les enquêteurs. Un véritable complot meurtrier.

Dans le Wisconsin, l'adolescent est accusé notamment de meurtre au premier degré et dissimulation de cadavres. Au niveau fédéral, les enquêteurs ont retenu trois chefs d'accusation : assassinat présidentiel, complot et utilisation d'armes de destruction massive. Il devra comparaître devant un tribunal du Wisconsin le 7 mai prochain.