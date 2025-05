Yaron Lischinsky et Sarah Milgrim : qui sont les deux victimes juives de Washington ?

Un homme a tiré mercredi soir sur un couple travaillant tous deux à l'ambassade d'Israël à Washington, Yaron Lischinsky et Sarah Milgrim.

Alors que s'achevait un événement au Capital Jewish Museum dans le nord-ouest de l'Etat de Washington, un homm a ouvert le feu sur un groupe de quatre personnes avec une arme de poing, rapporte l'agence de presse Reuters. Deux personnes ont été tuées "à bout portant" : Yaron Lischinsky et Sarah Milgrim, un "jeune couple sur le point de se fiancer", selon l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Tous deux travaillaient à l'ambassade d'Israël à Washington.

Le suspect, Elias Rodriguez, 30 ans, a été arrêté. Il avait été aperçu faisant les cent pas devant le musée avant la fusillade. Il a affirmé avoir agi "pour Gaza". Le ministre israélien des Affaires de la diaspora a annoncé que Yaron Lischinsky, 28 ans, était l'une des victimes dans un message publié sur X. Selon son profil Linkedin, le jeune homme était assistant de recherche pour les affaires du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord au sein du département politique de l'ambassade depuis septembre 2022.

Il y exprimait sa volonté "d'élargir le cercle de la paix avec nos voisins arabes", prônant le "dialogue interreligieux" et la "compréhension interculturelle". "Je crois fermement à la vision énoncée dans les accords d'Abraham", peut-on également lire sur son profil.

Yaron Lischinsky voulait demander sa compagne en mariage

L'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Yechiel Leiter, a déclaré aux journalistes que le jeune homme tué avait "acheté une bague cette semaine avec l'intention de demander sa petite amie en mariage la semaine prochaine à Jérusalem".

Sa compagne, Sarah Milgrim, était une employée juive américaine de l'ambassade d'Israël aux États-Unis. La jeune femme a rejoint le département de la diplomatie publique au sein de l'établissement en novembre 2023. Titulaire d'un master en affaires internationales de l'Americain University en plus d'un master en ressources naturelles et développement durable de l'Université pour la Paix, au Costa Risa, elle se passionnait pour la consolidation de la paix, l'engagement religieux et l'environnement, a-t-elle écrit sur sa page Linkedin. Elle qui se qualifie de "professionnelle dynamique", avait notamment travaillé avec Tech2Peace à Tel Aviv et mené des recherches sur la géopolitique en Israël et en Palestine.

"Yaron et Sarah étaient nos amis et collègues", a tweeté l'ambassade, rapporte The Times of Israel. "Ils étaient dans la fleur de l'âge. Ce soir, un terroriste les a abattus alors qu'ils sortaient d'un événement au Musée juif de la capitale, à Washington." Kristi Noem, la secrétaire à la Sécurité intérieure des Etats-Unis, a assuré que l'enquête était en cours dans un message posté sur le réseau social X.