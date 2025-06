Qu'est-ce que la conférence mondiale sur l'océan qui s'ouvre ce lundi à Nice ?

Lundi 9 juin à Nice (Alpes-Maritimes) s'ouvre la 3e conférence des Nations unies sur l'océan, aussi appelée Unoc-3. L'événement se terminera le 13 juin prochain.

Du lundi 9 au vendredi 13 juin, la ville française de Nice accueille l'Unoc-3, la 3e conférence des Nations unies sur l'océan. 193 pays de l'ONU sont conviés à la conférence mondiale. Au total, 187 États ont répondu présent, d'après les Nations unies. Au cours des cinq jours que compte l'événement, les différents représentants des États vont pouvoir discuter entre eux et avec les experts et autres acteurs du monde maritime présents lors de la conférence. Plus de 12 000 délégués du monde entier sont attendus à Nice dès lundi. Parmi eux, des leaders politiques comme Emmanuel Macron, Lula da Silva (président du Brésil), Ursula von der Leyen (présidente de la Commission européenne) ou encore Han Zheng, numéro deux du régime chinois. Leur objectif sera d'avancer sur le développement durable de l'océan, rapporte Ouest France.

Précédemment, la conférence s'était tenue à New York (2017) et à Lisbonne (2022). Trois sommets ont déjà eu lieu à Nice et à Monaco en marge de la conférence diplomatique. Contrairement à d'autres conférences internationales comme la COP, il n'y aura pas d'accord contraignant à signer lors de l'événement à Nice. Les États présenteront des engagements et feront une déclaration commune.

Quelles thématiques seront abordées ?

Parmi les sujets qui seront abordés au cours de cette Unoc, il y aura, par exemple, le projet d'un traité sur la haute mer, la partie de l'océan située au-delà des juridictions des États, que la France souhaite voir appliquer. Autre exemple de sujet qui sera évoqué : un accord international et contraignant sur la lutte contre la pollution plastique. Les discussions à l'Unoc-3 pourraient permettre au projet de commencer à voir le jour. Bien d'autres thèmes seront probablement abordés, comme celui de la surpêche ou de l'exploitation minière des fonds marins comme l'explique BFMTV. Certaines grandes annonces sont aussi attendues, comme la création de nouvelles aires marines protégées dans le monde.