"Vous feriez mieux de vous ressaisir" : Donald Trump conseille l'Europe sur l'immigration et… les éoliennes

À peine arrivé en Écosse, Donald Trump a donné deux conseils à l'Europe : arrêter les éoliennes et l'immigration.

Donald Trump est arrivé vendredi en Écosse, notamment pour inaugurer un terrain de golf à son nom, et va passer quatre jours rythmés par des rendez-vous politiques. Des réunions sont également prévues avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique, Keir Starmer, pour évoquer notamment les droits de douane instaurés par les États-Unis. Et à peine descendu de l'avion, le milliardaire a donné deux conseils au Vieux Continent.

"Arrêtez les éoliennes", a-t-il d'abord assuré. Aux États-Unis, le président américain a misé ses campagnes électorales sur les énergies fossiles et a signé en avril des décrets destinés à "doper" l'extraction de charbon. En Écosse, le parc éolien offshore Seagreen a été mis en service en 2023, le plus grand du pays et le plus profond du monde. "C'est si triste, vous ruinez vos champs, vos vallées, vous tuez vos oiseaux, vous ruinez votre océan", a commenté Donald Trump.

"Vous devriez stopper cette invasion qui se produit dans vos pays"

Le deuxième conseil change de sujet : l'immigration. "Vous feriez mieux de vous ressaisir sinon l'Europe n'existera plus", a-t-il assuré. Selon lui, les dirigeants européens devraient prendre exemple sur sa politique. "Ces derniers mois nous n'avons laissé entrer personne. On a tout fermé. Nous avons expulsé de nombreuses mauvaises personnes qui étaient entrées là du temps de [Joe] Biden qui a laissé ça se produire sans rien faire. Mais vous êtes en train de laisser se produire la même chose. Vous devriez stopper cette invasion qui se produit dans vos pays."

Et d'ajouter : "Certaines personnes, certains dirigeants n'ont pas laissé cela se produire, et ils ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Je ne les nommerai pas pour ne pas embarrasser les autres." Donald Trump est notamment un soutien de Marine Le Pen, tête de file des députés RN, parti d'extrême droite, notamment après sa condamnation. Il est également proche de l'extrême droite allemande : son vice-président, J.D. Vance, a assuré en mai dernier que l'AfD est "le parti le plus populaire d'Allemagne" et a dénoncé la décision des autorités allemandes de classer le parti comme "extrémiste de droite".