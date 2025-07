Guerre en Ukraine : Poutine propose une rencontre à Trump après de nouvelles pressions

Alors que Donald Trump a annoncé laisser "10 à 12 jours" à Vladimir Poutine pour un cessez-le-feu en Ukraine, le Kremlin a, de son côté, proposé une date pour une rencontre entre les deux chefs d'Etat.

Donald Trump veut contraindre Vladimir Poutine à un cessez-le-feu en Ukraine. Lors d'un discours prononcé le 14 juillet, le président américain avait laissé un délai de 50 jours à son homologue russe pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Ce lundi 28 juillet, il a annoncé réduire ce délai qui courrait jusqu'à la fin du mois d'août pour ne laisser plus que "10 ou 12 jours" au maître du Kremlin.

Une nouvelle tentative de mettre la pression sur Vladimir Poutine après plusieurs échecs dans les négociations pilotées par les Etats-Unis depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. "On aurait pu arriver à un accord avec le président Poutine. A cinq, non, à quatre reprises j'ai négocié avec lui. On croyait avoir trouvé un accord, puis à la dernière minute il balançait des missiles sur Kiev. Ce n'est pas comme ça qu'on procède", a déclaré le chef d'Etat américain depuis l'Ecosse. "Je suis très déçu du président Poutine", a-t-il ajouté.

Des remontrances auxquelles Moscou n'a pas répondu. Au contraire, le Kremlin a semblé proposer une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump en septembre à l'occasion d'un potentiel déplacement en Chine. Le président russe doit effectivement assister aux célébrations du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale qui sont organisées en Chine, sur la place Tiananmen, le 3 septembre prochain. "S'il se trouve que le président américain décide d'aller en Chine à ce moment-là, alors une telle rencontre ne peut théoriquement pas être exclue", a déclaré Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, lors de son briefing quotidien en présence de l'AFP.

Trump favorable à une rencontre "dès que possible"

L'idée d'une rencontre entre les deux chefs d'Etat est une rengaine qui revient régulièrement depuis de début de l'année, sans jamais se concrétiser. En mai dernier, alors que des délégations ukrainiennes et russes se rencontraient en Turquie et que les négociations auraient pu être l'occasion d'une rencontre entre Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine et Donald Trump, aucun des trois chefs d'Etat ne s'était rendu sur place. Pourtant Donald Trump promettait le 16 mai de rencontrer Vladimir Poutine "dès qu'il sera possible d'organiser" une telle réunion. A la même date, le porte-parole du Kremlin estimait qu'"une telle rencontre est certainement nécessaire". S'ils ne se sont pas rencontrés, Donald Trump et Vladimir Poutine ont déjà plusieurs fois échangé par téléphone sans parvenir à trouver un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine.