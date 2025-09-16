"J'ai payé 60 000 euros à un mannequin pour ne pas avoir d'enfants moches", avoue un multimillionnaire

Un multimillionnaire de 54 ans a reconnu avoir rémunéré un top model "magnifique" comme mère porteuse, pour éviter d'avoir des "enfants moches".

C'est une histoire qui n'a pas encore traversé la Manche, mais qui fait grand bruit en Angleterre. L'un des premiers homosexuels britanniques à avoir eu des enfants grâce à une mère porteuse dans les années 1990 a révélé qu'il avait plus récemment rémunéré un top-model comme donneuse d'ovules, car il ne souhaitait pas avoir d'enfants "moches".

Barrie Drewitt-Barlow, 54 ans, multimillionnaire dont la fortune est estimée à 200 millions de livres sterling, est aujourd'hui père de 8 enfants au total, tous issus de mères porteuses. Autodidacte, il s'est enrichi avec son ex-compagnon Tony via diverses sociétés de recherche médicale et de maternité de substitution. Le couple sera ainsi le premier à avoir des enfants par GPA, des jumeaux, en 1999.

Ce people déjà renommé outre-Manche pour ses tribulations sentimentales et désormais en couple avec un certain Scott (qui est au passage l'ancien petit-ami de sa propre fille), a reconnu sans tergiverser avoir payé une mannequin pour agrandir sa famille avec de beaux enfants. On pourrait croire à une blague, mais Barrie Drewitt-Barlow ne plaisante pas : les déclarations du cinquantenaire, né à Manchester et qui vit désormais entre entre ses manoirs à Chelmsford dans l'Essex et en Floride, sont disponibles dans les colonnes Daily Mail.

Barrie Drewitt-Barlow (en costume bleu) entouré de ses premiers enfants Saffron et Aspen et de son ex-mari Tony. © REX Shutterstock/SIPA

Le richissime britannique a assuré avoir payé la somme de 50 000 livres (soit environ 60 000 euros) à la top-model rencontrée sur un podium de Miami. Il s'est aussi exprimé à ce sujet dans un épisode de l'émission Stacey Dooley Sleeps Over. "Que voulez-vous que je vous dise ? Nous avons aussi besoin d'enfants moches ? Je suis désolé. Je ne peux pas mentir", a-t-il rétorqué à la présentatrice TV alors que celle-ci lui demandait ce qui l'avait attiré chez le mannequin.

"Je suis tout à fait honnête, pourquoi pas ? Quand je l'ai vue sur le podium, j'ai regardé Scott et je me suis dit : 'Oh put***, elle est magnifique' (...) Je vous le dis, ses jambes étaient à deux mètres de haut. On a des centaines de mannequins comme ça dans nos catalogues en ce moment", a-t-il lâché, histoire de faire la promotion de ses sociétés. Pour le cinquantenaire, la décision n'a rien de choquant, pas même la somme déboursée.

Barrie Drewitt-Barlow a déclaré le même jour que "la plupart des gens pourraient faire bien pire que de passer un mois de leur vie sous médicaments pour donner des embryons pour 50 000 £". Et quand la présentatrice de l'émission a alerté l'homme d'affaires sur le fait que ce genre de pratiques pouvait heurter l'opinion publique, il a répondu tout de go :

"Eh bien, je me fiche complètement d'irriter qui que ce soit. Honnêtement, on veut que nos enfants aient une chance. Dans la vraie vie, nous voulons tous que nos enfants aient toutes leurs chances", a surenchéri le richissime britannique.