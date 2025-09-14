Guerre en Ukraine : la Roumanie condamne la Russie après l'intrusion d'un drone dans son espace aérien

La Roumanie a annoncé samedi 13 septembre qu'un drone russe avait pénétré son espace aérien. Ce dimanche, elle condamne "fermement" et évoque un "nouveau défi pour la sécurité dans la région de la mer Noire".

Comme un air de déjà-vu… Moins de quatre jours après l'intrusion d'une vingtaine de drones russes dans le ciel polonais, la Roumanie, un autre pays de l'Otan, a affirmé samedi 13 septembre qu'un appareil sans pilote avait violé son espace aérien, rapporte France info. Parallèlement, les Polonais et l'Alliance atlantique ont déployé des hélicoptères et des avions de combat en raison d'attaques de drones russes en Ukraine dans une zone proche de la frontière polonaise.

Au départ, la Roumanie n'a pas affirmé de manière directe que le drone qui avait pénétré dans son espace aérien était russe. Bucarest avait seulement précisé que l'engin avait violé son espace aérien alors qu'une attaque russe contre des infrastructures en Ukraine voisine était en cours.

La Roumanie condamne "fermement" ce dimanche

Mais dans son dernier communiqué sorti ce dimanche, le ministère de la Défense roumain a "fermement" condamné l'intrusion d'un drone russe dans son espace aérien lors d'une attaque contre l'Ukraine. Le ministère de la Défense roumain précise que "les actions irresponsables de la Fédération de Russie représentent un nouveau défi pour la sécurité et la stabilité régionales dans la région de la mer Noire". Il a ajouté enfin que "de tels incidents démontrent le manque de respect de la Fédération de Russie pour le droit international".

Le soir de "l'incident", l'armée roumaine a envoyé deux avions de combat F-16 en mission de surveillance. Ils ont pu détecter "un drone dans l'espace aérien national", a aussi expliqué le ministère. Le drone "n'a pas survolé de zones habitées et n'a pas constitué une menace imminente pour la sécurité de la population" en Roumanie, a également précisé le ministère.

Le président des États-Unis prêt à sanctionner ?

De son côté, le président américain Donald Trump a indiqué qu'il était prêt à prendre de nouvelles sanctions contre la Russie, mais à la condition que les pays de l'Otan arrêtent d'acheter du pétrole russe, rapporte BFMTV. "Je suis prêt à prendre des sanctions significatives contre la Russie, à partir du moment où tous les pays de l'Otan l'auront également décidé et quand tous les pays de l'Otan auront ARRETE D'ACHETER DU PETROLE A LA RUSSIE", a-t-il notamment écrit sur son réseau social.

Ce n'est pas la première fois que Donald Trump menace la Russie de sanctions - en particulier contre les banques et le secteur pétrolier russes. Toutefois, il ne s'y est jamais engagé fermement. En Ukraine, la guerre continue. Et dans ces conditions, le pays limitrophe à la Russie aura besoin de plus de 100 000 000 000 d'euros pour financer sa défense en 2026, d'après le ministre de la Défense ukrainien Denys Chmygal.