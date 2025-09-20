Guerre en Ukraine : Zelensky rencontrera Trump la semaine prochaine

Alors que la situation à l'est s'envenime et que les échanges entre Moscou et Washington se font rares, Volodymyr Zelensky a annoncé qu'il rencontrerait Donald Trump la semaine prochaine.

Alors que la situation à l'est s'envenime et que les échanges entre Moscou et Washington se font rares, Volodymyr Zelensky a annoncé qu'il rencontrerait Donald Trump la semaine prochaine. Vladimir Poutine a "laissé tomber" Donald Trump, selon les mots du président américain, en ne donnant aucun gage de bonne volonté pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Alors qu'il avait reçu en grande pompe son homologue russe cet été en Alaska, Donald Trump semble laisser tomber la négociation avec la Russie comme moyen de paix. Il se tourne maintenant vers Volodymyr Zelensky, qui a annoncé qu'il rencontrerait Donald Trump la semaine prochaine, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

Pour le président ukrainien, il est évident que Vladimir Poutine ne veut pas la paix et ne l'acceptera que s'il y est contraint. Il faut dire que la nuit a encore été synonyme de bombardements en Ukraine. 40 missiles et près de 600 drones se sont abattus sur le sol ukrainien dans la nuit de vendredi à samedi. "Chaque frappe de ce type ne répond pas à une nécessité militaire, mais à une stratégie délibérée de la Russie visant à terroriser les civils et à détruire nos infrastructures", accuse le président ukrainien sur les réseaux sociaux.

Des sanctions et des garanties

Volodymyr Zelensky a assuré, samedi, devant la presse qu'il évoquerait avec Donald Trump les garanties de sécurité en cas d'accord de paix avec la Russie, mais aussi les sanctions contre Moscou. Les deux hommes sont sur la même longueur d'onde concernant les hydrocarbures russes qui doivent arrêter d'être utilisés par des pays alliés, ce qui est le cas pour certains pays d'Europe (Hongrie et Slovaquie).

Alors, la Commission européenne a décidé d'adopter un "19e paquet" de "sanctions contre la Russie", comme l'a annoncé Ursula Von der Leyen à la presse, vendredi. Elle avait promis mardi des "mesures supplémentaires" contre la Russie à Donald Trump. Le but de ce paquet de sanctions est d'" accélérer " le sevrage européen des hydrocarbures russes.