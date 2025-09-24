Fusillade à Dallas : il tire dans un centre de l'immigration puis se suicide, ce que l'on sait

Ce mercredi 24 septembre, une attaque a eu lieu dans un bureau des services de l'Immigration, à Dallas, aux Etats-Unis.

Nouvelle fusillade aux Etats-Unis, et une nouvelle tragédie ayant fait plusieurs victimes. Cette fois-ci, l'attaque par armes à feu a eu dans un bureau des services de l'Immigration (ICE) du pays. Il y a eu "de multiples décès" lors de cette fusillade, a déclaré la secrétaire du Département de la sécurité intérieure, Kristi Noem. "Les détails sont encore en cours d'élaboration, mais nous pouvons confirmer qu'il y a eu plusieurs blessés et personnes tuées", a déclaré Noem sur X.

Elle a ajouté que le tireur était décédé des suites d'une blessure par balle qu'il s'était infligée. Cet incident fait suite à une série d'attaques contre des installations de l'ICE à travers les États-Unis ces derniers mois. D'après la chaîne locale de télévision Fox4, trois personnes ont été blessées.

Dans une publication mise en ligne sur les réseaux sociaux, la police de Dallas a donné quelques éléments supplémentaires : "L'enquête préliminaire a déterminé qu'un suspect a ouvert le feu sur un bâtiment gouvernemental depuis un bâtiment adjacent". Selon la police "deux personnes blessées par balle ont été transportées à l'hôpital et une victime est décédée sur place". La police de Dallas a déclaré que l'enquête était en cours et qu'une conférence de presse aurait lieu plus tard dans la journée.

Le vice président des Etats-Unis, JD Vance, a régi sur X : "Les attaques obsessionnelles contre les forces de l'ordre, en particulier l'ICE, doivent cesser", a-t-il écrit, ajoutant : "Je prie pour toutes les personnes blessées dans cette attaque et pour leurs familles."