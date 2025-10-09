Paix à Gaza : cette carte montre que l'armée israélienne restera très présente dans la bande de Gaza

Israël et le Hamas ont "signé la première phase" du plan de paix dans la bande de Gaza proposé par Donald Trump. Ce plan prévoit, entre autres, un retrait progressif des troupes israéliennes dans l'enclave palestinienne.

"Les premières étapes vers une paix solide, durable et éternelle" dans la bande de Gaza se concrétisent selon Donald Trump. Le président américain a annoncé, dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 octobre 2025 qu'Israël et le Hamas avaient "signé la première phase" de son plan de paix. Laquelle implique la fin immédiate des combats suivie de la libération de tous les otages israéliens et de près de 2 000 prisonniers palestiniens, "250 prisonniers condamnés à la peine de mort ainsi que 1 700 Gazaouis détenus après le 7 octobre 2023".

Les mots doivent toutefois s'accompagner d'actes, car cette première phase du plan de paix ne pourra être effective qu'après la ratification de l'accord par les deux parties. Du côté d'Israël, le porte-parole du gouvernement a annoncé un "cessez-le-feu dans les 24 heures suivant la réunion du cabinet israélien" prévue ce jeudi 9 octobre à 16 heures (heure de Paris). Une fois le cessez-le-feu en place, une période de 72 heures débutera "en vue de la libération des otages du Hamas". Concernant les otages israéliens, Donald Trump a assuré sur Fox news qu'ils seraient "de retour lundi".

Des délais qui ne pourront être tenus que si le gouvernement israélien ratifie l'accord comme annoncé par le Premier ministre Benyamin Nétanyahou. Or, nombre de ministres israéliens appartenant à l'extrême droite s'opposent au plan de paix de Donald Trump. Certains, comme Bezalel Smotrich qui est le ministre chargé des Finances, disent craindre un affaiblissement d'Israël face à une éventuelle riposte du Hamas et évoquent la possibilité que les prisonniers palestiniens libérés attaquent l'Etat hébreu à l'avenir. Ces ministres tiquent aussi sur le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza prévu par l'accord. Ce dernier est pourtant plus clément que le retrait total des forces armées israéliennes initialement annoncé.

Un retrait des troupes israéliennes en plusieurs étapes

Donald Trump a assuré sur Truth Social qu'Israël "retirera ses troupes jusqu'à la ligne convenue" au sein de la bande de Gaza. Mais là aussi plusieurs étapes sont prévues, et aucune ne prévoit explicitement l'absence de forces israéliennes sur la totalité de l'enclave palestinienne. Une carte fournie par la Maison Blanche prévoit trois étapes dans le retrait des troupes de l'Etat hébreu.

Carte du retrait progressif de l'armée israélienne dans la bande de Gaza selon le plan de paix de Donald Trump. © Maison Blanche - X

Selon le plan, les troupes israéliennes, qui sont jugées présentes sur la grande majorité du territoire jusqu'à une ligne tracée entre Khan Younes et Gaza City (ligne bleue), doivent effectuer un premier recul avant la libération des otages et des prisonniers (ligne jaune). L'Etat hébreu aura alors des forces positionnées sur encore la moitié de la bande de Gaza.

Le second retrait au moment du déploiement de la "force internationale de stabilisation" qui doit être organisée conjointement avec les Etats-Unis et les "partenaires arabes et internationaux". Les troupes israéliennes devront alors reculer de quelques kilomètres ou de quelques mètres selon les endroits, mais pourront rester présentes sur une grande partie du sud de l'enclave, notamment sur toute la frontière entre la bande de Gaza et l'Egypte par laquelle une partie de l'aide humanitaire doit être acheminée (ligne rouge).

Enfin, la troisième et dernière étape du retrait prévoit l'établissement de zone tampon de sécurité large d'environ un kilomètre tout le long de la frontière de la bande de Gaza (bande hachurée). Or, rien ne semble interdire aux troupes israéliennes d'être présentes sur cette zone de sécurité, même si la logiquement voudrait que ce sas ne soit occupé ni par les forces palestiniennes, ni par les forces israéliennes. D'autant que le plan de Donald Trump ne précise pas quand cette ultime étape du retrait israélien sera mise en place, la durée de la seconde étape n'était plus non plus précisée.

Si l'armée israélienne a dit se préparer à récupérer les otages et à des "lignes de déploiement ajustées", elle a également dit être prête à faire face à "tous les scénarios".