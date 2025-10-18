Trump favorable à un projet de tunnel sous-marin reliant la Russie à l'Alaska

Le projet fou intéresse le président des États-Unis, Donald Trump. L'idée selon laquelle un tunnel reliant la Russie et l'Alaska au niveau du détroit de Béring pourrait être construit lui a été soufflée par un émissaire russe.

"C'est intéressant". C'est par ces mots lors d'un déjeuner de travail avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, vendredi 17 octobre, que Donald Trump a évoqué l'idée d'un tunnel sous-marin reliant la Russie à l'Alaska. L'idée ne vient pas de nulle part, elle a été suggérée la veille par un haut responsable russe au multimilliardaire Elon Musk. Comme le rapporte le HuffPost, le président américain a demandé son avis sur la question à son homologue ukrainien. "Vous aimez cette idée ?", a-t-il demandé à Volodymyr Zelensky. Ce dernier a alors répondu : "Je n'en suis pas ravi", ce qui a provoqué un rire de Donald Trump.

Ce jeudi, Kirill Dmitriev, l'émissaire du président de la Russie Vladimir Poutine et chargé des questions économiques à l'international, a expliqué sur le réseau X un projet de " pont de la paix " entre l'Alaska et la Russie. Un projet qui remonterait à la Guerre froide. Il a aussi indiqué sur sa publication qu'avec les nouvelles technologies de la compagnie Boring Company d'Elon Musk "un tunnel Poutine-Trump" sous le détroit de Béring était envisageable. La compagnie en question a pour projet de révolutionner les transports urbains, notamment avec des tunnels. Kirill Dmitriev a donc invité Elon Musk à construire cette infrastructure comme "symbole d'unité".

Une idée vieille de plus de 130 ans

Toujours selon Kirill Dmitriev, le coût d'un tel tunnel d'une centaine de kilomètres est de 8 milliards de dollars. Comme le souligne le tabloïd russe la Komsomolskaïa Pravda repris par le Courrier international, des idées du même type ne datent pas d'hier. En effet, plusieurs projets analogues pour relier l'Amérique et l'" Eurasie " ont été proposés depuis 1890, quand "le gouverneur de l'État du Colorado de l'époque eut l'idée d'une liaison ferroviaire entre les deux continents". Courrier international évoque encore la figure de Fiodor Soloniev, un immigré russe en Alaska. Il défendait un projet de liaison dans les années 2010. Toutefois, en l'absence de financements et en raison des tensions politiques entre Moscou et Washington, le projet était difficilement applicable. Aujourd'hui, les relations entre les deux pays s'étant réchauffées, le projet pourrait être relancé.