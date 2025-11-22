Un poisson géant de 70 millions d'années que l'on pensait disparu a refait surface, une photo dévoilée

Datant de l'ère des dinosaures, un poisson a refait surface dans l'océan, près des terres. L'animal a été photographié vivant dans son habitat naturel.

En Indonésie, une équipe d'exploration sous-marine a découvert un poisson jusqu'ici considéré comme disparu. C'est dans les profondeurs de Maluku que le cœlacanthe indonésien a été vu pour la première fois. Cette espèce était considérée comme éteinte depuis 70 millions d'années.

Le poisson a été photographié vivant dans son milieu naturel, une première dans l'Histoire. À l'origine de cet exploit, l'équipe d'exploration sous-marine d'Alexis Chappuis qui a documenté photographiquement le Latimeria menadoensis dans les eaux profondes de d'Indonésie. Une espèce sud-africaine de ce poisson, assez similaire à l'indonésien avait été redécouvert en 1938 par Marjorie Courtenay Latimer. Plus récemment, en 1997, l'espèce indonésienne a été identifiée dans un marché aux poissons de Sulawesi en Indonésie.

Les scientifiques se contentaient jusqu'ici d'observer le poisson via des submersibles télécommandés capturant seulement des silhouettes floues dans l'obscurité des cavernes marines. Ces nouvelles photographies marquent un véritable tournant dans l'étude des fossiles vivants, ouvrant de nouvelles possibilités concernant la conservation des espèces archaïques. Une étude sur le cœlacanthe est parue en avril 2025, dans le journal scientifique Nature, suite à l'expédition.

© Alexis Chappuis - Nature - Creative commons - CC BY-NC-ND

Appartenant au groupe de poissons à nageoires charnues, ce poisson est sans doute, selon l'étude, l'un des vertébrés marins les plus emblématiques et importants sur le plan de l'évolution. Le cœlacanthe présente des caractéristiques étonnantes : il mesure près de deux mètres de longueur et peut vivre presque un siècle. Ça n'est pas tout, la croissance de l'animal est extrêmement lente, de ce fait, il n'atteint la maturité sexuelle qu'autour de 50 ans. De même, la grossesse peut durer environ cinq ans. Cette biologie particulière rend le cœlacanthe particulièrement vulnérable aux perturbations environnementales.

À 125 mètres de profondeur, sur les pentes volcaniques abruptes de Maluku, la température chute à 20 degrés Celsius et la visibilité dépasse les 30 mètres. C'est dans ces conditions que l'équipe a fait la découverte du cœlacanthe, nageant paisiblement au-dessus d'un récif orné d'éponges. Cette expédition a nécessité des équipements de pointe pour parvenir au niveau de profondeur dans lequel vit ce poisson. Autres défis cette fois-ci techniques, la remontée par paliers de trois mètres avec une décompression progressive mais aussi la gestion des courants et de la houle pendant ces trois heures de décompression.

Étonnant, l'équipe a de nouveau fait la rencontre du poisson deux jours plus tard et trente mètres plus haut. Il s'agissait bien du même spécimen après l'analyse des taches latérales qui sont uniques. Malgré l'aspect inédit de cette découverte, le statut de conservation du Latimeria menadoensis est préoccupant. En effet, le poisson est classé comme "vulnérable" par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). L'espèce ne compte que quelques centaines d'individus documentés.