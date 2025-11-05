Crash d'un avion UPS aux Etats-Unis : des images terribles, plusieurs morts

Un avion-cargo UPS s'est écrasé à l'aéroport international de Louisville, aux États-Unis, le 4 novemùbre. Le bilan s'élève pour l'instant à sept morts.

Le drame s'est produit mardi 4 novembre à Louisville, dans le centre-est des aux États-Unis. Un avion-cargo s'est écrasé en générant une boule de feu peu, après son décollage de l'aéroport de la ville. L'accident a entraîné la mort de sept personnes, et a fait au moins 11 blessés. Un bilan plus lourd est attendu.

Le vol UPS 2976 était en destination d'Hawaï. Il "s'est écrasé vers 17h15 heure locale" a déclaré le régulateur américain de l'aviation, la FAA, identifiant l'appareil comme un McDonnell Douglas MD-11. Au total, l'avion avait "trois membres d'équipage à son bord", a déclaré dans un communiqué séparé le transporteur UPS.

Sur X, le gouverneur Andy Beshear a détaillé le bilan de l'accident : "Les nouvelles de Louisville sont difficiles ce soir, le bilan va sans doute augmenter". Des outils de contrôle de la qualité de l'air ont été déployés selon le gouverneur.

Dans une vidéo amatrice, partagée par la chaîne locale WLKY, on voit le moteur gauche de l'avion en feu tandis que l'appareil rase le sol en tentant de décoller de la piste. L'avion finit visiblement par exploser plus loin, provoquant un large panache de fumée noire. Le crash s'est produit à près de 5km de l'aéroport, selon la police.

D'autres images, cette fois-ci provenant de chaines de télévision locales, montraient, peu après le crash, un large brasier s'étendant sur plusieurs centaines de mètres de long dans une zone de hangars et de parkings, avec les gyrophares des équipes de secours à proximité. Le procureur a précisé qu'"à ce stade, nous pensons que la principale zone touchée concerne deux entreprises".

Les enquêteurs de l'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB) sont attendus sur place ce mercredi 5 octobre. Cet accident intervient au moment où les conséquences de la paralysie budgétaire ont des répercussions sur le domaine du transport aérien. Depuis plusieurs semaines, des pénuries de contrôleurs aériens, travaillant depuis le 1er octobre sans être rémunérés, entraînent des retards et des annulations de vols dans tout le pays.