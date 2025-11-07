Un milliardaire sort 100 millions de son portefeuille pour une action soutenue par Macron avant la COP 30

Un riche homme d'affaires a annoncé investir 100 millions d'euros dans un projet plusieurs fois défendu par Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat a évoqué une possible collaboration.

La conférence de Belém sur les changements climatiques, ou COP 30, n'a pas encore commencé que déjà de premières initiatives sont prises en faveur du climat. L'une d'elle repose sur le milliardaire américain Michael Bloomberg et sa fondation philanthropique. L'ancien maire de New York, engagé de longue date dans la lutte contre le réchauffement climatique, a annoncé débourser 100 millions de dollars, soit 87 millions d'euros, pour limiter les rejets de gaz à effet de serre.

Les millions de Michael Bloomberg doivent surtout servir à réduire drastiquement les émissions de méthane, dont l'impact sur le réchauffement climatique est environ 30 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone (CO2). Invisible et inodore, ce gaz produit par l'agriculture et l'exploitation de combustibles fossiles est le deuxième plus important gaz à effet de serre après le CO2. "Les émissions de méthane sont l'un des principaux facteurs du changement climatique, mais aussi l'une des principales opportunités pour faire rapidement des progrès", a ainsi déclaré Michael Bloomberg auprès des médias.

Concrètement, l'argent va permettre d'étendre la surveillance des fuites de méthane dans le monde par satellite et d'aider les pays concernés à adopter des politiques publiques pour limiter les rejets de ce gaz. L'Américain connaît bien le sujet puisque sa fondation, Bloomberg Philanthropies, a déjà travaillé avec des ONG spécialisées sur le sujet.

Avec ce nouveau financement, les données sur les émissions de méthane pourront être améliorées et les travaux de réparation servant à colmater les fuites de gaz renforcés a précisé Riley Duren, directeur général et fondateur de Carbon Mapper, une organisation à but non lucratif qui analyse des données satellitaires et aériennes pour détecter le méthane.

L'annonce du milliardaire a été saluée par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, mais aussi par Emmanuel Macron. Le président de la République s'est dit prêt à "travailler aux côtés de Bloomberg Philanthropies" pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il s'était déjà dit investi sur ce sujet et fait en sorte que ce dossier fasse partie des priorités à quelques jours de la Cop30 qui doit se tenir au Brésil, du 10 au 21 septembre 2025. Fin octobre, le chef de l'Etat a également appelé à "aller très vite et très fort" contre les émissions de méthane.

Avec 100 millions de dollars, le projet de réduction des émissions de méthane entend "intensifier [son] action à l'échelle mondiale",, un vrai "défi" pour Riley Duren. Neuf pays figurant parmi les plus grands émetteurs de méthanes sont particulièrement concernés par le projet, notamment l'Indonésie, le Mexique et le Nigéria. Les Etats-Unis, pays du milliadaire, est également concerné avec les Etats de Californie, du Texas, du Nouveau-Mexique et de Pennsylvanie, entre autres.