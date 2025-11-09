Philippines : qu'est-ce que Fung-wong, le super-typhon qui fonce sur l'archipel ?

Déjà au moins deux morts à la suite du passage du super-typhon Fung-wong aux Philippines, en Asie du Sud-Est. L'une des personnes était une femme âgée de 64 ans. Elle a été retrouvée sous les décombres de sa maison, ce dimanche 9 novembre.

Le "super-typhon" Fung-wong a déjà provoqué la mort de plusieurs personne, ce dimanche 9 novembre 2025, aux Philippines. L'une des victime est une femme de 64 ans, elle a été retrouvée dans les décombres au centre du pays asiatique. Par ailleurs, près d'1,2 de personnes ont été évacuées.

Fung-wong est un super-typhon. Sa taille pourrait recouvrir la totalité du pays. Et il s'approche actuellement de l'est de l'archipel sous la forme de vents de 185 km/h, voire pouvant aller jusqu'à 230 km/h en pointe, précise le site Actu. Le super-typhon devrait toucher terre dans la province côtière d'Aurora, entre 20 h 00 et 23 h 00 locales. En prévision, près d'1 200 000 personnes ont été évacuées. Une annonce faite par la défense civile.

Dans une large partie du pays, les écoles et bâtiments resteront fermés ce lundi. À l'aéroport de Manille, la capitale, 300 vols ont déjà été annulés, selon les autorités. Mais, au sein de l'archipel, ce sont aussi les petites îles qui risquent d'être frappées de plein fouet par Fung-wong, d'après le service météorologique. La défense civile a également fait état des premières conséquences du typhon. Fung-wong pourrait déverser de très fortes précipitations "de 200 millimètres ou plus". Sur place, les habitants et les autorités s'attendent donc à des inondations importantes et dans des zones difficiles d'accès.

Des typhons récurrents

Les Philippines ne sont pas à leur première épreuve en matière de typhons. Chaque année, une vingtaine de tempêtes parviennent à atteindre l'archipel ou s'en approchent. Cette année, le typhon le plus meurtrier aux Philippines a fait au moins 224 morts, d'après un dernier bilan officiel.

D'après les experts, le réchauffement climatique influencé par l'activité des humains rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus destructeurs. Les typhons se renforcent de façon plus rapide en raison du réchauffement des océans notamment.