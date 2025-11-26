Tirs près de la Maison Blanche : deux militaires grièvement blessés, ce que l'on sait du suspect

Deux militaires de la Garde nationale ont été gravement blessés ce mercredi au cours d'une fusillade survenue à proximité de la Maison Blanche, à Washington. Un suspect a été arrêté.

Plusieurs personnes ont été visées par balle, ce mercredi 26 novembre, au cours d'une fusillade survenue tout près de la Maison Blanche, à Washington D.C. Sur X, la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a rapidement confirmé l'information, en appelant à prier pour "les deux soldats de la Garde nationale" qui venaient d'être touchés, quelques instants plus tôt.

Selon les forces de l'ordre, "la police métropolitaine est sur les lieux d'une fusillade au croisement de la 17e rue et de la rue I, dans le nord-ouest", a-t-on appris. "Un suspect a été arrêté", est-il précisé, sans qu'on en sache davantage sur les raisons qui ont pu pousser cet individu à passer à l'acte ni même sur son profil.

Le tireur et les soldats "grièvement blessés"

Alors que le gouverneur de Virginie-Occidentale, Patrick Morrisey, avait dans un premier temps confirmé "avec une profonde tristesse [...] le décès des deux membres de la Garde nationale de Virginie-Occidentale blessés par balle plus tôt dans la journée", le directeur du FBI, Kash Patel, et la maire de Washington, Muriel Bowser, ont démenti lors d'une conférence de presse leur décès, affirmant que les soldats étaient dans un "état critique", et non morts. "Je tiens à adresser mes pensées et mes prières aux familles des gardes et aux gardes qui sont dans un état critique dans un hôpital local", a ainsi déclaré Muriel Bowser. Le directeur du FBI a par ailleurs annoncé que la fusillade allait être traitée comme une agression contre des agents fédéraux. Le motif terroriste n'a pas été évoqué.

Très vite mercredi soir, le président Donald Trump avait pour sa part évoqué sur Truth Social l'hospitalisation dans un état grave des deux soldats, dans deux établissements différents, et affirmé que le principal suspect dans cette affaire était lui aussi "gravement blessé". "L'animal qui a tiré sur les deux gardes nationaux, tous deux grièvement blessés et hospitalisés dans deux établissements différents, est lui aussi gravement blessé, mais il paiera un prix très élevé", déclarait-il. À ce stade, l'enquête ne fait que débuter, mais les motivations du tireur restent floues, relève CNN.