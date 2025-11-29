Le président ukrainien Volodymyr Zelensky limoge son bras droit, soupçonné dans une affaire de corruption

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a limogé ce vendredi 28 novembre son bras droit et chef de cabinet, Andriï Iermak. Il est considéré comme l'un des hommes les plus influents du pays.

Hier matin, le parquet spécialisé dans les affaires de corruption et l'agence anticorruption ukrainienne avaient mené des perquisitions au domicile d'Andriï Iermak, bras droit et conseiller de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a finalement limogé ce vendredi 28 novembre son chef de cabinet, rapporte le journal La Croix. Alors que la situation est complexe pour l'Ukraine, qui continue à tenter de négocier avec les États-Unis un plan de paix mettant un terme à la guerre avec la Russie. Par ailleurs, les soldats ukrainiens sont en difficulté sur le front.

Andriï Iermak, 54 ans, était aussi à la tête de la délégation ukrainienne mise en place dans le cadre des négociations du plan de paix. En outre, sa démission intervient deux semaines après la révélation d'une affaire de corruption de grande ampleur dans le secteur énergétique. Sur le réseau social X, Volodymyr Zelensky a annoncé la nouvelle de la démission à ses followers. "Le chef du cabinet, Andriï Iermak, a présenté sa démission", a-t-il écrit. Il a également remercié Andriï Iermak d'avoir "toujours représenté la position de l'Ukraine [...] de toujours adopter une position patriotique".

Qui est Andriï Iermak ?

Le président ukrainien a indiqué dans sa publication à destination des réseaux sociaux qu'il s'entretiendra ce samedi avec les personnes pouvant potentiellement remplacer Andriï Iermak à la tête de la présidence. Volodymyr Zelensky a aussi appelé les Ukrainiens à "ne pas perdre [leur] unité". Depuis quatre ans de guerre, plusieurs voix s'interrogeaient sur l'influence croissante d'Andriï Iermak sur le président, rappelle Le Parisien. Il s'agissait d'un sujet très discuté en Ukraine, surtout depuis le début de la guerre avec la Russie. Des interrogations avaient été soulevées jusqu'au sein de l'équipe présidentielle. Le chef de cabinet du président a été accusé de concentrer trop de pouvoir, prenant la direction de la politique étrangère du pays et contrôlant l'accès au président.

Selon une source citée par le journal La Croix, lors des négociations avec Washington, Andriï Iermak a "écarté le ministère des affaires étrangères". Parfois surnommé "vice-président", Andriï Iermak accompagne Volodymyr Zelensky à presque tous les événements officiels.

Selon certains médias, les lits des deux hommes se trouvent l'un à côté de l'autre dans le bunker souterrain de la présidence. Cette information a même suscité de nombreuses blagues sur les réseaux sociaux. Les deux hommes passent du temps libre ensemble pour faire du sport ou regarder des films.