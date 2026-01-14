Révoltes en Iran : un "massacre sans précédent", pourquoi le chiffre de 2 500 morts est sous-estimé

En Iran, le chiffre de 2 500 morts est largement sous-estimé selon la chaîne iranienne en exil Iran International. Au moins 12 000 personnes auraient perdu la vie au cours de ces derniers jours.

L'essentiel : La répression du mouvement de contestation ​en Iran a tué plus de 2 500 personnes, dont 2 403 manifestants, et neuf personnes qui ne prenaient pas part aux manifestations, indique l’organisation HRANA. 18 434 manifestants arrêtés et 97 cas de confessions forcées ont été diffusés. Selon l’Organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran (OMPI), la barre des 3 000 morts est désormais atteinte.

Un total de victimes sous-estimé. Selon la chaîne iranienne en exil Iran International, au moins 12 000 personnes auraient été tuées. C’est "le plus grand massacre de l’histoire iranienne contemporaine", affirme son comité de direction. Dans certains cas, le régime iranien va jusqu'à traquer les proches des victimes pour que ces derniers évoquent un accident comme cause de la mort, sous estimant le réel bilan.

"Leur fille a été tuée, mais ils ont dû payer un montant exorbitant pour récupérer le corps, et le père a été arrêté, tout en étant forcé de dire qu’elle était morte dans un accident", confie un habitant de Racht (Nord-Ouest), qui vient de fuir l’Iran, auprès du Figaro au sujet d'une femme tuée à coups de fusil.

Donald Trump a déclaré mardi que les Etats-Unis prendraient des "mesures très fermes" si le gouvernement iranien commençait à exécuter des manifestants, sans toutefois préciser quelles seraient ces mesures. "Je n’ai pas entendu parler de pendaisons. S’ils les pendent, vous allez voir certaines choses", dit-il au micro de CBS.

Dans un message publié en farsi sur X, le département d’Etat américain affirme justement que l’Iran a programmé une première exécution de manifestant ce mercredi 14 janvier 2026. Erfan Soltani, 26 ans, pourrait être exécuté ce mercredi par le régime iranien. Rappelons que la mission iranienne à l'ONU a accusé mardi les Etats-Unis de chercher un "prétexte" pour intervenir militairement en Iran, après que Donald Trump a menacé d'agir "de manière très forte" contre Téhéran en cas d'exécutions de manifestants.

En direct

12:10 - "Nous voyons des manifestants abattus à bout portant", déplore Jean-Noël Barrot La répression contre les manifestants en Iran pourrait être "la plus violente" de l'histoire contemporaine de ce pays, a déploré mercredi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot sur RTL. Il demande à ce que la répression "cesse impérativement". C'est la demande qui a été formulée à l'ambassadeur d'Iran en France, convoqué mardi, a-t-il expliqué. "Des rares images qui nous sont parvenues, nous voyons des manifestants abattus à bout portant par des armes d’assaut, des cadavres qui s’entassent dans des sacs, dans des hôpitaux saturés, nous voyons des familles iraniennes endeuillées et nous entendons des appels de détresse auxquels nous ne pouvons rester insensible", décrit le chef de la diplomatie française. 11:11 - L'Iran annonce saisir les biens des manifestants Mohammad Movahed Azad, le procureur général iranien, a appelé à identifier les propriétés des manifestants pour pouvoir les saisir, afin de leur "apprendre une leçon", révèle la télévision d’Etat. D'après Iran international, le tribunal de Qom a annoncé la saisie des biens et des comptes bancaires d’un propriétaire de café de la région, arrêté le 13 janvier 2026. 10:17 - Un bilan de plus de 3 000 morts selon l'OMPI Le Comité de soutien aux droits de l'homme en Iran (CSDHI) annonce que le "nombre de personnes tuées par les forces de sécurité dépasse désormais le chiffre de 3 000". Selon l’Organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran (OMPI), le nombre total de martyrs recensés entre le 28 décembre et le 11 janvier couvre l’ensemble du territoire national. Ces chiffres sont "le fruit d’enquêtes approfondies menées à partir de sources locales, d’hôpitaux, de l’Organisation de médecine légale ainsi que des familles de personnes tuées ou portées disparues dans 195 villes". Lire l'article Reza Pahlavi : mais qui est vraiment ce prince pro-Trump qui veut incarner le renouveau en Iran ? 09:41 - L’Iran accuse les Etats-Unis de chercher un "prétexte à une intervention militaire" La mission iranienne à l'ONU a accusé mardi les Etats-Unis de chercher un "prétexte" pour intervenir militairement en Iran, après que Donald Trump a menacé d'agir "de manière très forte" contre Téhéran en cas d'exécutions de manifestants. "Les fantasmes et la politique des Etats-Unis à l'égard de l'Iran sont fondés sur un changement de régime, avec des sanctions, des menaces, des troubles orchestrés et le chaos servant de modus operandi pour fabriquer un prétexte à une intervention militaire", peut-on lire. 09:36 - Des demandes de rançons pour récupérer les corps "Il était sorti manifester pacifiquement vendredi soir. Les forces de l’ordre l’ont coursé. Il s’est réfugié dans une rue de son quartier, mais elles l’ont poursuivi et lui ont tiré dessus. Les voisins sont descendus en panique après avoir entendu les coups de feu. Il gisait au sol, gravement blessé, et ils l’ont emmené à l’hôpital Khorshid. Il est mort le lendemain matin", confie au Figaro la cousine d'un iranien tué par le régime. "Il s’est fait massacrer pour avoir rêvé de liberté, de démocratie, d’un meilleur avenir (...) Ils ont demandé 1,2 milliard de tomans (l’équivalent de 10 000 euros) à ma famille pour récupérer son corps", poursuit-elle. Pour les funérailles, seules cinq personnes sont autorisées à participer à l’enterrement. 12/01/26 - 14:10 - "Mort à l'Amérique", lance le président du Parlement iranien La tension continue de monter entre l'Iran et les Etats-Unis. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf déclaré que son pays "mène guerre sur quatre fronts" : économique, psychologique, militaire contre les Etats-Unis et Israël. "La grande nation iranienne n’a jamais permis à l’ennemi d’atteindre ses objectifs (...) Mort à Israël, mort à l’Amérique", a-t-il lancé, tout en menaçant d'infliger "une leçon inoubliable" à Donald Trump s'il venait à attaquer Teheran. LIRE PLUS

En savoir plus :

Le mouvement de contestation du régime iranien le faiblit pas. Plus de 2 400 morts sont comptabilisés. Donald Trump a affirmé, dimanche 11 janvier, que l'Iran voulait "négocier" et qu'une réunion était en préparation avec les dirigeants de la République islamique. Le président des Etats-Unis a précisé que l'armée étudiait des "options très fortes" à bord de l'avion présidentiel Air Force One, fustigeant la répression sanglante menée par Téhéran.

Et le président des Etats-Unis a même un plan pour tenter de renverser le guide suprême du pays, Ali Khamenei. "Nous examinons la question très sérieusement. L’armée examine la question, et nous étudions des options très fortes, rappelle-t-il. Nous allons prendre une décision", a dit le chef de l'Etat américain à la presse. "Les dirigeants iraniens ont appelé" samedi, a affirmé Donald Trump, ajoutant que les Etats-Unis pourraient toutefois "devoir agir avant une rencontre", si la situation venait à dégénérer. "Je leur ai fait savoir que s’ils commençaient à tuer des gens, ce qu’ils ont tendance à faire pendant leurs émeutes, nous allons les frapper très fort", avait déjà prévenu Trump jeudi dernier dans le podcast Hugh Hewitt Show.

"Que celui qui est assis là avec arrogance et fierté, jugeant le monde entier, sache que les tyrans et les arrogants de ce monde, comme le Pharaon, Nimrod, Reza Khan, Mohammad Reza et les autres, ont été renversés alors qu’ils étaient au sommet de leur orgueil, et lui aussi sera renversé", a lancé sur X Ali Khamenei au sujet de Donald Trump. L'Iran "ne cherche pas la guerre, mais est totalement préparé à la guerre (...) Nous sommes également prêts à négocier, mais ces négociations doivent être équitables, fondées sur l’égalité des droits et le respect mutuel", a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghtchi.

Désormais, le ton ne cesse de monter entre Teheran et Washington. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf a déclaré que son pays "mène guerre sur quatre fronts" : économique, psychologique, militaire contre les Etats-Unis et Israël. "La grande nation iranienne n’a jamais permis à l’ennemi d’atteindre ses objectifs (...) Mort à Israël, mort à l’Amérique", a-t-il lancé, tout en menaçant d'infliger "une leçon inoubliable" à Donald Trump s'il venait à attaquer Teheran. Pour rappel, les autorités iraniennes ont imposé une coupure d'internet, depuis le 8 janvier.