Révoltes en Iran : un médecin risque sa vie pour témoigner des massacres

Les massacres perpétrés par le régime iranien ont déjà causé la mort de 3 500 personnes, à minima. Dans le chaos, un médecin a risqué sa vie en Iran pour témoigner des atrocités dont il a été témoin.

L'essentiel : La répression du mouvement de contestation ​en Iran a tué plus de 3 428 manifestants depuis le début du mouvement, le 28 décembre, selon le dernier bilan de l'ONG Iran Human Rights (IHR), basée en Norvège. Selon la chaîne iranienne en exil Iran International, au moins 12 000 personnes auraient été tuées. C’est "le plus grand massacre de l’histoire iranienne contemporaine", affirme son comité de direction.

CNN a obtenu le témoignage exclusif d'un médecin en Iran qui livre un récit poignant et risque sa vie pour témoigner des massacres. "J'ai vu ce qu'on appelle une situation de catastrophe avec de nombreuses victimes. Les quatre salles d'opération étaient toutes occupées", dit-il. Le médecin a déclaré avoir travaillé toute la nuit et avoir pratiqué "une dizaine d'opérations".

De son côté, Donald Trump a changé de ton. Le président des Etats-Unis a assuré mercredi 14 janvier que les "tueries" et les projets d’exécutions de manifestants en Iran avaient pris fin. "Il n’y a aucun plan d’exécution, ni aucune exécution prévue", assure-t-il. "On me l’a confirmé de source sûre. Nous saurons bien : si cela se produit, je serai certainement très contrarié", conclut le Républicain, refusant toutefois d'écarter une intervention militaire.

Cette déclaration pourrait sonner comme une certaine victoire pour les mollahs, après les différentes sorties relativement véhémentes de Donald Trump. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé qu’il n’y aurait "pas de pendaison aujourd’hui (mercredi) ou demain (jeudi)", chez Fox News. Selon lui, "le calme règne" à présent dans le pays, et les autorités ont le "contrôle total" de la situation. De plus, les autorités iraniennes affirment qu'Erfan Soltani, arrêté samedi pendant des "émeutes", ne sera pas exécuté.

En Iran, la coupure d'internet imposée par le régime dure depuis le 8 janvier "dure maintenant depuis 156 heures", annonce jeudi matin l'ONG Netblocks, basée à Londres.

En direct

09:52 - Trump temporise concernant une intervention américaine Le président américain a assuré avoir été informé ce mercredi soir que "les tueries prenaient fin" en Iran et que les autorités n’avaient "pas prévu" d’exécuter des manifestants, des propos qui semblent repousser la perspective d’une intervention militaire américaine. "On nous dit que les tueries en Iran prennent fin. Elles ont pris fin", a déclaré Donald Trump depuis le Bureau ovale, ajoutant qu’"aucune exécution n’est prévue". Donald Trump choisit donc de temporiser concernant une éventuelle intervention militaire américaine en Iran. 09:43 - L’Iran dément la potentielle exécution d'Erfan Soltani Le pouvoir judiciaire iranien a démenti jeudi qu’Erfan Soltani, arrêté samedi pendant des "émeutes", ait été condamné à mort et puisse être exécuté, comme le craignaient les Etats-Unis. Désormais en prison, il est accusé de "rassemblements contre la sécurité nationale" et de "propagande contre le système". "S’il est reconnu coupable, il sera condamné à une peine de prison, car la loi ne prévoit pas la peine capitale pour ces chefs d’accusation", dit l’agence du pouvoir judiciaire. 14/01/26 - 22:43 - Un Conseil de défense convoqué en urgence jeudi matin à l'Élysée FIN DU DIRECT - Tandis que le président américain Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait frapper l'Iran, actuellement en proie à de violentes manifestations, un Conseil de défense a été convoqué en urgence jeudi matin. Présidé par Emmanuel Macron, il se tiendra à compter de 8 heures, au palais de l'Élysée, et réunira les ministres et les chefs militaires concernées. Outre la crise en Iran, le Groenland sera également au centre des discussions. Lire l'article Reza Pahlavi : mais qui est vraiment ce prince pro-Trump qui veut incarner le renouveau en Iran ? 14/01/26 - 20:46 - Le Quai d'Orsay "déconseille formellement tout déplacement en Iran" Dénonçant dans un communiqué publié ce mercredi des "violences insoutenables" qui "se sont abattues sur les manifestants" en Iran au cours de "ces derniers jours", le Quai d'Orsay "déconseille formellement tout déplacement en Iran à ses ressortissants, y compris binationaux, compte tenu notamment du risque de détention arbitraire". Le ministère des Affaires étrangères a par ailleurs indiqué que Cécile Kohler et Jacques Paris se trouvent toujours à l'ambassade française en Iran et que l'objectif est "de pouvoir les ramener aussi vite que possible en France". 14/01/26 - 18:47 - Le bilan s'alourdit en Iran "Ce chiffre total est un minimum absolu", prévient l'ONG Iran Human Rights qui a publié ce mercredi soir un nouveau bilan. Selon celui-ci, au moins 3 428 manifestants auraient déjà été tués depuis le début des manifestations en Iran. À cela, il faut ajouter des milliers de blessés. Cette forte hausse s'explique par "de nouvelles informations reçues de sources au sein des ministères iraniens de la Santé et de l'Éducation". Dans le détail, on apprend également que, selon le média d'État, au moins 121 membres des forces de l'ordre ont perdu la vie, que parmi les manifestants la plupart avaient moins de 30 ans, une quinzaine moins de 18 ans. Ces personnes ont été tuées entre le 8 et le 12 janvier, soit en cinq jours. 14/01/26 - 12:10 - "Nous voyons des manifestants abattus à bout portant", déplore Jean-Noël Barrot La répression contre les manifestants en Iran pourrait être "la plus violente" de l'histoire contemporaine de ce pays, a déploré mercredi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot sur RTL. Il demande à ce que la répression "cesse impérativement". C'est la demande qui a été formulée à l'ambassadeur d'Iran en France, convoqué mardi, a-t-il expliqué. "Des rares images qui nous sont parvenues, nous voyons des manifestants abattus à bout portant par des armes d’assaut, des cadavres qui s’entassent dans des sacs, dans des hôpitaux saturés, nous voyons des familles iraniennes endeuillées et nous entendons des appels de détresse auxquels nous ne pouvons rester insensible", décrit le chef de la diplomatie française. LIRE PLUS

En savoir plus :

Le mouvement de contestation du régime iranien le faiblit pas. Plus de 2 400 morts sont comptabilisés. Donald Trump a affirmé, dimanche 11 janvier, que l'Iran voulait "négocier" et qu'une réunion était en préparation avec les dirigeants de la République islamique. Le président des Etats-Unis a précisé que l'armée étudiait des "options très fortes" à bord de l'avion présidentiel Air Force One, fustigeant la répression sanglante menée par Téhéran.

Et le président des Etats-Unis a même un plan pour tenter de renverser le guide suprême du pays, Ali Khamenei. "Nous examinons la question très sérieusement. L’armée examine la question, et nous étudions des options très fortes, rappelle-t-il. Nous allons prendre une décision", a dit le chef de l'Etat américain à la presse. "Les dirigeants iraniens ont appelé" samedi, a affirmé Donald Trump, ajoutant que les Etats-Unis pourraient toutefois "devoir agir avant une rencontre", si la situation venait à dégénérer. "Je leur ai fait savoir que s’ils commençaient à tuer des gens, ce qu’ils ont tendance à faire pendant leurs émeutes, nous allons les frapper très fort", avait déjà prévenu Trump jeudi dernier dans le podcast Hugh Hewitt Show.

"Que celui qui est assis là avec arrogance et fierté, jugeant le monde entier, sache que les tyrans et les arrogants de ce monde, comme le Pharaon, Nimrod, Reza Khan, Mohammad Reza et les autres, ont été renversés alors qu’ils étaient au sommet de leur orgueil, et lui aussi sera renversé", a lancé sur X Ali Khamenei au sujet de Donald Trump. L'Iran "ne cherche pas la guerre, mais est totalement préparé à la guerre (...) Nous sommes également prêts à négocier, mais ces négociations doivent être équitables, fondées sur l’égalité des droits et le respect mutuel", a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghtchi.

Désormais, le ton ne cesse de monter entre Teheran et Washington. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf a déclaré que son pays "mène guerre sur quatre fronts" : économique, psychologique, militaire contre les Etats-Unis et Israël. "La grande nation iranienne n’a jamais permis à l’ennemi d’atteindre ses objectifs (...) Mort à Israël, mort à l’Amérique", a-t-il lancé, tout en menaçant d'infliger "une leçon inoubliable" à Donald Trump s'il venait à attaquer Teheran. Pour rappel, les autorités iraniennes ont imposé une coupure d'internet, depuis le 8 janvier.