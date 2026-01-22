Pétrolier arrêté par la France : que va-t-il arriver au navire suspecté d'être de la flotte fantôme russe ?

Suspecté de faire partie de la flotte fantôme russe, le "Grinch" a été arraisonné par la Marine nationale ce jeudi en mer d'Alboran.

Officiellement sous pavillon des Comores, le "Grinch" a été arraisonné ce jeudi 22 janvier 2026 au matin alors qu'il faisait route vers l'est en mer d'Alboran, soit en Méditerranée, entre Almeria (Espagne) et Oran (Algérie), d'après le site MarineTraffic. Une opération menée conjointement par le Royaume-Uni et la France et dont s'est particulièrement réjoui Emmanuel Macron.

"La Marine nationale a arraisonné ce matin un navire pétrolier en provenance de Russie, sous sanctions internationales et suspecté d'arborer un faux pavillon", a déclaré sur X le président français, tout en assurant que l'intervention avait été réalisée en haute mer, "dans le strict respect de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer". Insistant sur la détermination de la France à faire respecter le droit international et à ne rien laisser passer, le chef de l'État a également annoncé qu'une enquête judicaire avait été ouverte.

Le "Grinch" escorté vers un point de mouillage

Selon le communiqué de presse du préfet maritime de Méditerranée, l'opération avait comme objectif de "v érifier la nationalité du navire" . " L'examen des documents [ayant] confirmé les doutes quant à la régularité du pavillon arboré", un signalement a été fait auprès du procureur de Marseille. Afin de poursuivre les vérifications, le "Grinch" a ensuite été " escorté par des moyens de la Marine nationale vers un point de mouillage". Au-delà de ces vérifications, le pétrolier russe pourrait être relâché ou faire, avec son équipage, l'objet de davantage de sanctions en fonction de ce qui sera découvert (gardes à vue, mises en examen…).