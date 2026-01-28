Trump peut attaquer l'Iran : voici l'arsenal qu'il envoie, il est surpuissant

Pour tenter de ramener l'Iran à la table des négociations, le président américain a tout simplement menacé mercredi Téhéran d'une attaque "bien pire" que les événements de juin 2025, avant d'indiquer qu'"une immense armada [faisait déjà] route" vers le pays en proie à un mouvement de contestation.

"Le temps est compté", a menacé Donald Trump ce mercredi 28 janvier sur son réseau Truth Social. Dans son viseur, l'Iran, avec qui il souhaiterait conclure un accord sur le nucléaire. Un message aux airs d'ultimatum qui a laissé un goût particulièrement amer à Téhéran. Et pour cause, le président des États-Unis y précise qu'"une immense armada se dirige vers l'Iran. Elle avance rapidement, avec puissance, enthousiasme et détermination". Une flotte qui serait "menée par le porte-avions Abraham Lincoln" et qui, selon les mots de Donald Trump, "est plus importante que celle envoyée au Venezuela".

Le président américain n'a d'ailleurs pas manqué de rapprocher l'Iran du Venezuela, laissant entendre que Téhéran pourrait connaître le même sort que Caracas et que les États-Unis ne reculeraient devant rien pour atteindre leur objectif. Rappelons que le 3 janvier dernier, le président vénézuélien Nicolás Maduro avait été enlevé dans son propre pays par les Américains, accusé de trafic de drogue. Et Donald Trump de mettre en garde : "Comme pour le Venezuela, [cette flotte] est prête à accomplir sa mission rapidement, avec violence si nécessaire. Espérons que l'Iran acceptera rapidement de négocier un accord juste et équitable – sans armes nucléaires – qui soit bénéfique pour toutes les parties". Faute de coopération, Washington n'hésitera pas à intervenir et cette intervention sera "bien pire" que celle de juin 2025, a-t-il ajouté.

Frégates, sous-marins et porte-avions

Difficile de savoir précisément de quoi est composée la fameuse armada de Donald Trump. Une chose est sûre, le président l'a lui-même confirmé ce mercredi, le porte-avions américain Abraham Lincoln en fait partie. Il s'agit d'un bateau d'environ 100 000 tonnes, long de quelque 300 mètres, sur lequel sont embarqués plus de 80 avions capables de partir en mission de renseignement, mais aussi de bombarder s'il le faut infrastructures et cibles humaines, rapporte BFMTV. D'après Le Figaro, parmi les avions, il y aurait le Carrier Air Wing 9, qui n'est autre qu'une escadre aérienne de la marine. Elle se compose de F-35C, d'avions de guerre électronique EA-18G Growler ou encore de chasseurs F/A-18E Super Hornet et d'avions de surveillance Hawkeye.

À noter que l'Abraham Lincoln s'est récemment positionné dans le golfe Persique, non loin de l'Iran. Selon la chaîne d'information en continu, il est accompagné de plusieurs frégates ou navires de guerre et de deux sous-marins qui assurent sa défense, mais peuvent aussi être amenés à frapper. Le Figaro rapporte la présence d'au moins trois destroyers : USS Spruance (DDG-111), USS Michael Murphy (DDG-112) et USS Frank E. Petersen Jr. (DDG-121). Une véritable armada donc. Elle coûterait tout de même, selon le professeur de géopolitique Michel Fayard interrogé par BFMTV, environ 300 millions de dollars… par jour.

Avant le message de Donald Trump ce mercredi, l'Iran avait rejeté l'idée de négocier avec les Américains. Téhéran arguait que ceux-ci devaient d'abord "cesser les menaces, les demandes excessives", avant que puisse être envisagé quoi que ce soit. "Faire de la diplomatie tout en formulant des menaces militaires ne peut être ni efficace, ni utile", pointait Téhéran.