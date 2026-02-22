Floride : un homme armé tué, l'individu s'était introduit dans la résidence de Donald Trump
En Floride, un homme armé est parvenu à s'introduire, de manière illégale, dans la résidence de Mar-a-Lago de Donald Trump. L'individu a été abattu, dimanche 22 février.
Un homme tué dans la résidence de Donald Trump en Floride. Un individu a réussi, dimanche 22 février, à entrer dans le domaine de Mar-a-Lago du président américain. Il a été tué par les forces de l'ordre, selon un responsable du Secret Service. L'homme a été abattu "après avoir pénétré illégalement dans le périmètre sécurisé de Mar-a-Lago tôt ce matin", a affirmé Anthony Guglielmi sur le réseau social X.
Habitué à passer du temps dans sa résidence secondaire, Donald Trump n'était pas présent sur place au moment des faits, selon le Secret Service. Selon les premiers éléments dévoilés autour de cette affaire, l'individu abattu est un jeune homme, âgé d'une vingtaine d'années. Il était visiblement présent sur place avec une arme et un bidon d'essence. L'incident s'est produit vers 1h30 du matin, heure locale. Il a été aperçu dans la partie nord de la résidence du président américain. L'enquête a été confiée au FBI.
Que s'est-il passé ?
L'identité de la victime, originaire de l'État de Caroline du Nord, n'a pas été révélée pour le moment. Le jeune homme a été repéré sur place par un adjoint et deux agents du Secret Service. Les forces de l'ordre ont demandé à l'individu de lâcher les deux objets qu'il avait avec lui. "Il a posé le bidon d'essence et a levé le fusil de chasse en position de tir", a affirmé Rick Bradshaw, le shérif du comté de Palm Beach, lors d'une conférence de presse. L'homme d'une vingtaine d'années a été abattu dans la foulée. Aucun agent n'a été blessé.
17:35 - Pas de réaction de Trump pour l'instant mais sa porte-parole a réagi
Donald Trump n'a toujours pas pris la parole après la mort d'un jeune homme, qui a réussi à entrer dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Le président américain n'était pas présent sur place. Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche, a réagi dans un message posté sur X. Elle a notamment tenu à saluer le travail des forces de l'ordre.
In the middle of the night while most Americans were asleep, the United States Secret Service acted quickly and decisively to neutralize a crazy person, armed with a gun and a gas canister, who intruded President Trump’s home. Federal law enforcement are working 24/7 to keep our… https://t.co/MYTsHqR4cx— Karoline Leavitt (@PressSec) February 22, 2026
16:22 - Qui est l'homme abattu par les forces de l'ordre ?
Un homme armé a donc été abattu après être entré illégalement dans la résidence de Mar-a-Lago de Donald Trump en Floride. L'identité de la victime n'a pas été révélée pour le moment. Mais il s'agit d'un homme âgé d'une vingtaine d'années.
Donald Trump a été la cible de deux tentatives d'assassinat lors de la dernière campagne présidentielle américaine, dont il est sorti vainqueur. L'une d'elles a eu lieu sur le golf du président américain en Floride, en septembre 2024.