Floride : un homme armé tué, l'individu s'était introduit dans la résidence de Donald Trump

En Floride, un homme armé est parvenu à s'introduire, de manière illégale, dans la résidence de Mar-a-Lago de Donald Trump. L'individu a été abattu, dimanche 22 février.

Un homme tué dans la résidence de Donald Trump en Floride. Un individu a réussi, dimanche 22 février, à entrer dans le domaine de Mar-a-Lago du président américain. Il a été tué par les forces de l'ordre, selon un responsable du Secret Service. L'homme a été abattu "après avoir pénétré illégalement dans le périmètre sécurisé de Mar-a-Lago tôt ce matin", a affirmé Anthony Guglielmi sur le réseau social X.

Habitué à passer du temps dans sa résidence secondaire, Donald Trump n'était pas présent sur place au moment des faits, selon le Secret Service. Selon les premiers éléments dévoilés autour de cette affaire, l'individu abattu est un jeune homme, âgé d'une vingtaine d'années. Il était visiblement présent sur place avec une arme et un bidon d'essence. L'incident s'est produit vers 1h30 du matin, heure locale. Il a été aperçu dans la partie nord de la résidence du président américain. L'enquête a été confiée au FBI.

Que s'est-il passé ?

L'identité de la victime, originaire de l'État de Caroline du Nord, n'a pas été révélée pour le moment. Le jeune homme a été repéré sur place par un adjoint et deux agents du Secret Service. Les forces de l'ordre ont demandé à l'individu de lâcher les deux objets qu'il avait avec lui. "Il a posé le bidon d'essence et a levé le fusil de chasse en position de tir", a affirmé Rick Bradshaw, le shérif du comté de Palm Beach, lors d'une conférence de presse. L'homme d'une vingtaine d'années a été abattu dans la foulée. Aucun agent n'a été blessé.