Mort de Diego, fils de Lio : un suicide évoqué, des circonstances terribles

Le corps du plus jeune fils de la chanteuse Lio a été retrouvé proche de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Une disparition inquiétante avait été signalée.

Dernières mises à jour

18:43 - Diego "mal psychologiquement" ? Les messages d'alerte de sa soeur La soeur de Diego, Esmeralda, a publié plusieurs messages dans des storys Instagram ce maire, et notamment un dernier : "Mon frère est mort. Ne m'envoyez pas de messages svp. Merci pour vos partages", relate Voici. Plus tôt, elle avait publié le message suivant : "Mon frère a disparu depuis 6h, sans téléphone. Il est très mal psychologiquement. Il a disparu vers 13h dans le 6ème, mais il peut être n'importe où. Il fait 1,84m. Il porte une doudoune noire matelassée, un jean et sans doute des lunettes de soleil rondes et marrons", disait-elle. "Diego a été vu à la station-service juste avant l’aéroport de Charles de Gaulle hier, soit le 02/03/2025 à 13h45. Il est peut être aux alentours de Charles de Gaulle, max 20 km (...) Diego est toujours introuvable… (...) La police a été prévenue. Si j’ai des amis sur Wanted Community Paris partagez ma publication svp. Il est également possible qu’il ait réussi à prendre un train pour Bruxelles. Mes contact belges n’hésitez pas à partager aussi svp", publiait-elle ces derniers jours.

18:36 - Quand Lio demandait "pardon" à ses enfants en 2013 Chez Paris Match, la chanteuse se confiait sur sa famille recomposée en 2013 et les violences auxquelles elle a dû faire face. "Après la naissance d’Esméralda, mon troisième enfant, j’ai rencontré un homme qui paraissait merveilleux mais dont la brutalité s’est déclenchée lorsque je suis tombée enceinte des jumelles", expliquait-elle. Elle relate la journée pendant laquelle elle a subi des violences sous les yeux de sa fille de 3 ans : "Je n’ai pas su me montrer responsable. Je leur ai demandé pardon. Ils m’ont pardonnée, mais moi je ne me le pardonnerai jamais", disait-elle. "Je ne me vois pas vivre en couple. Léa et Garance, les jumelles, n’ont que 13 ans. Diego, mon petit dernier, en a 9", pouvait-on lire à l'époque.

18:27 - Diego, le dernier d'une fratrie de six enfants Lio, qui a notamment vécu avec Alain Chamfort et Michel Blanc, a six enfants : Nubia (née en 1987), Igor (né en 1993), Esmeralda (née en 1995), Garance et Léa (nées en 1999) et Diego (né en 2003). Le père de Diego s'appelle lui Jean-Pierre, c'est un ami d'enfance de la chanteuse.